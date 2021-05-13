【產經直播】加息憂慮重燃 有咩投資好選擇？

市場擔憂美國聯儲局會提早收水，美股全線受壓，港股周四(13日)跟隨外圍向下，走勢會否差下去？要對沖形勢，有甚麼投資選擇？

國際油價做好，紐約期油於高位66美元徘徊，油價有望再上？

內地國務院指出，要應對大宗商品價格出現過快上升以及所帶來影響，銅礦股及鋼材股現沽壓，板塊升浪已結束？

今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬及光大新鴻基財富管理策略師溫傑，同你拆解市況。

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