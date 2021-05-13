【高盛推介】阿里兩手準備　留意貼價購沽證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(12日)重上220港元水平，收市升約6.1%，但周四(13日)早段再度下跌，低開約2%後跌幅收窄。

阿里將於周四公布截至今年3月底止全年度業績，市場預期非公認會計準則淨利潤料介乎1,587.41億至1,949.94億元人民幣，按年升19.8至47.2%。各券商皆給予「買入」等看好評級，目標價最高359元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四至本周一(6至10日)皆錄得資金流入，合共約1,410萬元後，周三獲資金轉向沽出。而認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。牛熊證方面，則見周三資金沽出200元以下的牛證，並轉倉至200元以上收回價的產品。

阿里購證18749，行使價228.2元，2021年8月27日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。

阿里購證20970，行使價239.08元，2021年8月27日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。

阿里牛證55364，收回價190.18元，行使價188.18元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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