【高盛推介】阿里兩手準備 留意貼價購沽證
2021年05月13日 11:32
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(12日)重上220港元水平，收市升約6.1%，但周四(13日)早段再度下跌，低開約2%後跌幅收窄。
阿里將於周四公布截至今年3月底止全年度業績，市場預期非公認會計準則淨利潤料介乎1,587.41億至1,949.94億元人民幣，按年升19.8至47.2%。各券商皆給予「買入」等看好評級，目標價最高359元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四至本周一(6至10日)皆錄得資金流入，合共約1,410萬元後，周三獲資金轉向沽出。而認沽證則於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約880萬元。牛熊證方面，則見周三資金沽出200元以下的牛證，並轉倉至200元以上收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約5%，年期約4個月的阿里購證(18749)。高槓桿選擇可留意年期約4個月的低街貨阿里購證(20970)。牛證方面可留意尉 遠牛的阿里牛證(55364)。
阿里購證18749，行使價228.2元，2021年8月27日到期，實際槓桿7.6倍，貼價。
阿里購證20970，行使價239.08元，2021年8月27日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿、低街貨。
阿里牛證55364，收回價190.18元，行使價188.18元，換股比率500，槓桿比率7.4倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，可留意價外幅度約8%，屬貼價、高槓桿的短期阿里沽證(20177)，行使價199.9元，2021年6月23日到期，實際槓桿12.6倍，貼價、高槓桿、短期。
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