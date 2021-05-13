鄧建初：十個牛皮九個淡　為何在五窮月應驗？

近期港股表現斯人獨憔悴，跟美股差天共地，相比內地A股走勢亦有不及，真是令大部分股民懊惱不已。由財爺宣布增加股票印花稅三成的那一刻開始，港股持續下挫，節節敗退，只有間中反彈而無升幅。最恐怖的是成交金額同時下滑，市場參與者意興闌珊，被股票套牢者不計其數。

此外，影響恒生指數最大之巨型科網股，股價持續受到內地政府進行反壟斷調查及整頓金融業務之困擾，難有突破。部分資金流出本港，轉往強勢之美國股票市場。在此消彼長情況下，初哥擔心政府仍一意孤行，強加印花稅，本港股票市場成交量難免會進一步減少，那時候，一子錯滿盤皆落索，恨錯難返了。

科網等新經濟股近來股價表現慘不忍睹，高價購入者苦不堪言。初哥今年在訂閲組評論股票走勢，至今只有五次輕微止蝕離場，其餘皆順利成功獲利。原因歸功於每次成功買入推介股票時，先定下止蝕位，當獲利點升上，則將止蝕盤推上加若干利潤變止賺盤。萬一股價掉頭下跌時，觸及止賺盤立即沽出套利離場。此策略保障了即使市況不就，突然回調，仍有利可圖，乃炒股常勝之不二法門。

散戶常犯的錯誤，是上升賺錢肯高位沽出套利，然而下跌時，不忍心輸少少止蝕離場。更遑論買中獲利點，升上後不肯放下止賺盤，猶豫不決地錯過了輕微止賺離場的機會。

普遍股民炒股票，只是牢記着買入價位，初哥則喜歡用當天收市價來替代買入位。以當天收市價來看，此一好處是忘記了買入位，不會因計算成本得失而不捨得止蝕沽出。圖表走勢分析，就是用收市價來釐定的，買入價在圖表上參考性不足，聰明的讀者應會明白此中玄機。

根據過往歷史模式，牛皮市利淡居多。因為市況淡靜，參與者減少，成交量自然大幅縮水。市場名言「十個牛皮九個淡」，就是此道理矣。處於此環境，並不適宜長揸股票，只宜在急跌時，伺機買入博反彈。否則寧作壁上觀，等待大冧市時才入市長揸。

至於「五窮六絕七翻身」，亦有其根據。因全年業績公布期多不在五、六月，市場並無炒作因素。經過兩個月的淡靜期後，七月回復公司業績公布，市場再有炒作材料。此種模式，過往屢試不爽，所以炒股票除了要懂公司基本因素、精通圖表分析外，也要熟悉市場運作模式。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)