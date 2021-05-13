【瑞通推介】恒指再穿兩萬八　資金一面倒撈牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月通脹超預期，市場憂慮聯儲局提早加息，拖累美股隔晚顯著受壓，道指收報33,587點，跌681點或2%。

恒指周三(12日)以全日高位28,231點收市，升217點或0.8%。周四(13日)早段曾回吐逾300點，回至27,900點以下整固。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾4,800萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾9,800萬元，反映投資者預期大市將回落。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,100至29,199點。

有傳小米集團與美國的訴訟達成和解，公司將被剔出投資黑名單，消息刺激小米周三午後急彈，收升6.1%於26.1元，是表現最佳藍籌。小米一舉收復10天、20天和50天線，並結束3個交易日跌勢，周三亦錄8億元北水淨買入。港股周四早段氣氛轉差，小米一度跟隨回調逾2%，低見25.5元。輪證資金流方面，周三分別有逾290萬元和逾1,200萬元淨流入其好倉和淡倉。周三小米引伸波幅上升，3個月貼價認購期權升約1.5個波幅點子、至38%水平，短期期權的引伸升幅更見明顯，今天於高位輕微回落。

比亞迪股份公布擬將控股子公司比亞迪半導體分拆至深交所創業板上市，加上有傳競爭對手特斯拉擬暫停上海廠房擴建計劃，帶動比亞迪股價上日曾高見152.8元，收市維持4.9%升幅，報148.9元。周四早段回吐近4%，低位跌穿143元，考驗250天線(約142.7元)支持。周三有逾120萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流入。

外電引述銷售文件，達能尋求出售其所持有的所有蒙牛乳業股份，擬以每股38.95至39.8元，出售約3.875億股蒙牛股份，佔公司已發行股份的9.8%。蒙牛周三窄幅整固，微跌0.4%收市，報41.9元。周四早段逆市抽升逾5%，高位重上44元之上，其後升勢回順。其好倉周三錄小量資金淨流出。

京東集團周三以近全日高位286.4元收市，漲5.2%，終結5連跌走勢。有報道傳京東旗下京東物流計劃下周招股，今月尾上市，估值約350億美元。另京東將於下周三(19日)公布首季業績，券商料集團非通用會計準則純利介乎32億至40.4億元人民幣，按年上升8%至36%。京東周四早段回吐近4%，低見275元。周三有逾130萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾160萬元淨流入。

恒大汽車的大股東恒大按每股40.92元，出售2.6億股，較上日收市價折讓兩成，相當於已發行股本2.66%，涉及金額106億元。恒大指是次配售實現恒大汽車前20大股東持股比例降到90%以下，以滿足恒大汽車進入港股通必要條件。

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