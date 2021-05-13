金管局進一步開放API框架實施計劃　降低銀行成本

香港金融管理局公布開放應用程式介面(API)框架第3階段(帳戶資訊)及第4階段(執行交易)的實施計劃。

金管局參考國際經驗和研究本地市場情況，決定採取循序漸進方式實施開放API的第3及第4階段功能，以推動可行用例，並降低實施成本和風險。

28間參與銀行預計於今年12月起逐步實施首批API功能，涵蓋存款帳戶資訊及網上商戶付款。

金管局將協助香港銀行公會制訂一套標準，內容涵蓋客戶體驗和認證、技術及數據標準、資訊安全和操作標準等主要範疇，以安全並有效地實施API功能。

金管局副總裁李達志表示，局方會積極推動實施計劃，在確保有效的風險管理和滿足客戶需求間取得良好平衡，以鼓勵銀行業落實開放API，亦會促進銀行開放API參與者的互信。

花旗銀行(香港)總經理林智剛表示，現時該行於開放API的進程已涵蓋框架下第1至第4階段的功能，與超過20個夥伴合作提供產品申請、按揭服務，以至回贈兌換等客戶體驗，相信香港銀行業界更廣泛採用API不但有助本港拓展更切合客戶生活的生態圈，亦可為本地金融科技初創企業創造更多機會。該行將繼續投放資源於科技發展上，並與金管局及商界緊密合作。