長和：疫情是壓力測試　結果反映集團資產抗跌力強

他又指，零售例如化妝品、健康美容產品等，都反彈較快。至於公司會否在疫情之下執平貨，進行更多合併，李氏稱，任何對公司和股東有利的事情都會做。

對於電訊業務，聯席董事總經理霍建寧表示，3香港今年做了兩件事，一是提升了5G基建，希望做到全行最快最好。二是與豐澤和屈臣氏合作擴大電信的零售點，使到零售點由原來的幾十個變成300多個。

出售歐洲電訊鐵塔方面，李氏指，目前已獲監管機構批准出售的國家分別有瑞典、丹麥、愛爾蘭、奧地利。今年期望可獲英國、意大利兩國批准。霍氏則補充，今年首季歐洲電訊業務雖然受到疫情影響，但收入和毛利均與去年同期相若。

集團的印尼電信業務與Ooredoo合併的事宜仍在進行中，霍氏指，仍要經過繁複的程序和政府的批准，期望可在6月30日前有成果。李氏則指Ooredoo的股價反映了該公司價值，合併成功會是雙贏局面。

對於傳聞和黃醫藥上市，李氏表示，一直留意市場狀況，並對在不同地方上市的好處作評估，但沒有為該公司上市定任何時間表。

至於集團旗下加拿大能源公司Husky與當地的Cenovus Energy合併在今年1月完成後，李氏指，該公司合併完成至今股價上升約21%，是加拿大第三大天然氣和石油生產商，長和持15.7%，李氏家族信託持11.5%，加起來是27.2%，是該公司最大股東。

他又指Cenovus今年首季有盈利，集團從中獲益，該公司亦承諾，有信心在今年產生12億加元的協同效益，並且減債和提高盈利，可以說是合併進展良好。

有股東質疑去年長和只是回購了一次股份，李氏指，股份回購是一個長期的計劃，不會急於進行，只會按計劃一步步去實施。