馬來西亞再封國　晶片短缺危機雪上加霜

由於新冠肺炎病例持續增加，馬來西亞宣布全國封鎖至6月7日抗疫。然而，馬來西亞是全球半導體封裝測試的主要中心之一，其封國舉措對全球「缺芯」的危機可謂雪上加霜，除了加劇晶片加價壓力外，更有可能影響蘋果公司(Apple)今年的秋季發布計劃。

其實去年3月的疫情首度爆發期間，馬來西亞已經採取過一次封國措施，當時一度引發全球半導體缺貨及漲價潮。

馬來西亞歷來有「半導體重鎮」之稱，是世界前七大半導體產品出口地之一，也是全球半導體封裝測試的主要中心之一。有超過50家半導體公司在該國設廠，其中大多數是跨國巨企，包括AMD、恩智浦、ASE、英飛凌、意法半導體、英特爾、瑞薩、德州儀器及日月光等，相對其他東南亞國家，馬來西亞在全球半導體封測市場上一直就有其獨特的地位。

數據顯示，東南亞在全球封裝測試市場的佔有率為27%，其中馬來西亞佔據了全球13%的市場份額，根據statista的數據顯示，自2015年以來，馬來西亞的半導體封測收入呈現出持續快速的增長，2019年已經達到了287.6億美元。

此外，該國還有晶圓代工廠以及一些元器件生產大廠聚集。根據United Nations的數據顯示，自2002年以來，馬來西亞的集成電路出口份額一直是處於全球前列的位置。並且隨着近幾年的發展，2018年馬來西亞的集成電路出口份額已超過了日本，與美國旗鼓相當。

全球第三大矽晶圓供應商環球晶圓、元器件廠商如華新科、旺詮等均在馬來西亞設有工廠。而受封國影響，多家被動組件生產線均被政府要求停工兩周。其中，作為世界第三大電阻廠的旺詮，在馬來西亞有40%的產能。

另外，有分析人士表示，如果馬來西亞此次的封鎖禁令延長，將有可能影響到Apple的秋季發布計劃。因為Apple在馬來西亞關聯的供應商如村田、瑞薩電子和Ibiden等，都因政策下發被要求鎖定兩周而不得不停產。