經濟學家警告：中國人口高齡化正威脅全球供應鏈…

澳新銀行(ANZ)經濟學家昨(12日)警告，中國人口持續高齡化恐對世界造成巨大影響，因為全球供應鏈正高度依賴這個第二大經濟體。

中國最新的10年一度人口普查數據顯示，截至2020年11月1日中國總人口14.1億人，過去10年的平均增長率僅0.53%，乃自1950年代以來最慢增速，也低於2000年至2010年的0.57%增長率。

外媒引述澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆(Raymond Yeung)表示，高齡人口扶養的趨勢將繼續上升，這不僅是對中國，也是對全世界的警告，因為中國為供應鏈的核心之一。

楊警告，未來幾年中國將失去7,000萬人的勞動力，這將對全球供應鏈造成巨大打擊。中國高齡化人口也可能會對金融市場造成影響，因為中國的高儲蓄率一直支持着全球市場。

數據還顯示，中國的出生人口持續下降，在2020年下滑了15%，為連續第4年下降。他指出，雖然中國放寬了一胎化政策，目前出生率下降的趨勢仍不太可能逆轉，認為中國需要推進勞動生產率。比起關注人口數量，他認為中國更應該繼續透過技術發展來維持增長，追求高科技及高附加價值，推動整個供應鏈的轉型，並在可持續的基礎上支持經濟增長，這才是「更實際」的解決方法，又指這是一個非常緊迫的問題，中國確實需要馴服這頭「灰犀牛」，所有人都知道問題所在，大家都知道應該做些甚麼。