內地人口男比女多近3500萬　帶來可觀新商機…

中國國家統計局日前公布了第7次全國人口普查結果，反映出不少人口結構的問題。其中，除凸顯出生率下降、高齡化問題外，男女之間的性別失衡情況亦惹起市場關注。

去年男性人口為7.2334億人，女性人口為6.8844億人，男比女多出3,490萬人，分例各佔51.24%及48.76%，當中以廣東省男多於女的情況最嚴重，男性人口比重達到53.07%，性別比113.08%，為全國最高。

●內地男「難搵老婆」有原因

外媒引述《中國統計年鑑2019》數據顯示，2019年中國的單身人口已達2.4億人，這個數字超過了英國與俄羅斯兩國加起來的人口總和。調查更發現，38%的單身男女首度相親年齡不足23歲，24%的首度相親單身男女年齡是在23到25歲。換言之，有6成以上的單身男女在25歲以前都曾相親。

男多女少下男士難搵老婆已不是新聞，單身族增加不無原因，背景離不開生活壓力大。據《2018-19年中國男女婚姻觀調查研究報告》顯示，年輕人戀愛起步價已經飆升9,433元人民幣(下同)，其中有兩成90後的年輕人談戀愛需要父母接濟，加上在職工作時間長，能花在戀愛的時間更少。傳統觀念上，要背負供養父母甚至祖父母責任的男士們，要找到合適的女性伴侶，就更不容易！

市場一直有「女人錢好易賺」的講法，但其實當經濟日漸改善，生活水平不斷提高，男人使錢都可以好多元化，單身族商機並不亞於銀髮族商機。

●「宅男」產業潛力無限

內地男找女伴不易，選擇單身「宅」男的數目增加。隨着去年全球爆發的新冠肺炎疫情，疫後大家的生活習慣都變得更加不一樣。人人足不出戶，網購生意蓬勃，但長期「宅」在家，總要好好消磨時間。女的可能忙於煲劇、鑽研扮靚及入煮技巧；男的最佳節目當然是打機、砌模型、玩Figure及音響等等。

其中打機一項，相信是眾多男士最推崇的活動，遊戲產業非單泛指是年輕人產業，更可視為「王老五」或「宅男」產業。有趣在遊戲本身的可玩性，以及可以約埋三五知己一決高下，沉迷之極難怪內地相關部門不時推出管制，且對象不止未成年人，如早前有人大代表提出「嚴格規範遊戲伺服器開放時間」，建議規定遊戲商在工作日期間每日凌晨2時至早上8時直接關閉遊戲伺服器，以防止成年玩家過度沉迷。

●相親視頻及中介服務受歡迎

雖然說一個人生活都有樂趣，但或許基於家族背景或個人原因，傳統中國人思想都希望可以找個伴生兒育女，又或二人世界共度餘生，故交友活動、甚至婚姻介紹所和相關的視頻等服務大行其道。

有數字顯示，內地結婚人數連跌2年。據民政部公布去年內地31個省份中，有813.1萬對夫妻註冊結婚，為繼2019年跌破1,000萬對大關後，再次跌穿900萬關口，更是自2003年以來新低，且僅為2013年高峰期的60%。足見呢盤生意發揮空間可以好大。

●寵物經濟應運而生

既然搵個伴並非一時三刻就可以達到，飼養寵物可以是另一個不錯的「解悶」選項，加上他們往往視寵物為自己的家庭一分子或唯一玩伴，都願意花費，而迄今內地飼養寵物數量已躍升至世界第3位。

據艾媒諮詢發布的《2020年上半年中國寵物經濟運行現狀與發展趨勢研究報告》統計數據顯示，內地寵物市場規模在2019年達2,024億元，去年將達2,953億元；而2015至2019的5年內，市場經濟規模急升2倍，每年複合增長率達20%。另據《2019年中國寵物行業白皮書》顯示，該年中國人均單隻寵物狗年消費達6,082元，按年增9%；人均單隻寵物貓年消費金額為4,755元，按年更增加10.3%。內地工商登記數據亦顯示，去年1月1日至5月31日新增了88,116家寵物相關企業，按年增長40.27%，可見寵物產業正持續增長。

有業內人士稱，寵物相關產業高速增長，且寵物飼養人趨向年輕化，進一步帶動寵物醫院、寵物食品及寵物美容等，寵物經濟興旺。

正如湖南寵物診療行業協會秘書長屠迪所指，寵物其實寵的不是物，而是你的心。人的心靈需要安慰時就會有寵物的出現。此說法正正反映不少單身人士通過飼養寵物來緩解孤獨感，並促使寵物經濟高速發展。

●醫療服務及保險日受重視

若然終歸未能成功覓得伴侶，以後生活所需、供養父母、供樓租樓等家庭負擔都要自己包辦，可以說單身一族個人便是自己主要的經濟支柱，所以更應擁有全面的「保險」保障自己，以實現人生階段的不同目標，甚至安樂無憂的退休生活，所以林林總總的儲蓄計劃、醫療計劃及退休計劃等等應運而生。

此外，到了適婚年齡才找到伴侶而面對不孕，另如同性戀個案增加等問題，也增加了對相關醫學和科技等服務的需求，拓闊醫療產業市場的發展空間。