投資者之苦！有咩慘得過有錢但冇嘢好買？

新冠肺炎疫情襲全球，至今疫情仍反反覆覆，經濟遲遲未能展開全面復甦，各大央行只有繼續施量化寬鬆，放水救市。市場流動性氾濫，資金多，但卻苦無出路，已成為投資者的最大煩惱！

外媒引述現年7５歲的華爾街最受尊敬的意見領袖之一、連「股神」巴菲特也是其「粉絲」的投資大師橡樹資本(Oaktree Capital)董事長及聯合創辦人馬克斯(Howard Marks)表示，在當前市況中賺錢幾乎不可能，尤其是對那些想要抄底的投資者而言。他擔心，短期內沒有甚麼好的資產可買。

他認為，如今所謂的「安全資產」，不是特別具有吸引力，雖然可以保留過去的投資組合，但對回報的期望值要降低；也可以說，現在市場有點高，如果擔心回調可以降些風險，那回報就會更低。當然，也可選擇完全退出市場，但回報就將會是「零」。

他表示，不喜歡安全資產的投資者可以承擔多一點風險，或者找一位驅使人們進行非流動性或所謂另類投資的基金管理人代勞，這這涉及「經理人風險」。總而言之，在一個低回報的世界中，沒有安全、可靠的方式來獲得高回報。

他又指出，利率仍處於歷史低位，這推高了價格，抑制了潛在回報。即是說，利率如此之低，使得高估值合乎情理。去年日內交易大量增加，是疫情封鎖、在家工作以及可支配收入增加的綜合結果，這吸引來了一批新投資者。專業人士喜歡告訴自己，散戶不研究基本面，但有些散戶是做功課的，而另外一些則把它當成押注在某支球隊的心態看待， 幾年後會了解這些人能在市場待多久。