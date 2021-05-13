THE HENLEY I上載5號價單　平均呎價30632元

市區新盤獲購買力支持，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I已上載5號價單，加推73個單位，當中望海景和內園景的數量各佔一半，折實平均呎價30,632港元，折實售價由7,596,200至30,667,000元，呎價由24,611至34,801元，料下周末展開次輪銷售。

新價單將包括33伙低座一房單位，4伙一房連衣帽間單位，32伙兩房連衣帽間及儲物房單位及4伙三房一套連衣帽間及工作間單位。林指出，由於首輪銷售的海景單位只佔可售單位的約15%，而今次加推的海景單位數量大增，同時計及樓層因素，故新價單的樓價整體平均加幅約1.5%。

此外，項目亦設逾32,000方呎的尊貴住客會所「CLUB HENLEY」，隨了室外泳池、健身室、兒童玩樂和私人宴會廳外，住客可以享受會所精心打造的5大主題玩樂空間，包括廚樂坊、電競世界、醇酒窖、咖啡品味間和派對天地。

當中，住戶更可享會所特別引入的AI人工智能咖啡機械人所調製的咖啡，機械人可復刻拉花大師的專業手藝，只需90秒便可為住戶送上一杯拉花咖啡。