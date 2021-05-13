【高盛推介】嗶哩嗶哩快手認購證推敲
2021年05月13日 15:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：將於周四(13日)公布首季業績的嗶哩嗶哩，周三(12日)明顯反彈，升約6.7%，但周四則下跌，低見725元後跌幅逐漸收窄。
市場預期嗶哩嗶哩今年首季非通用會計準則虧損，將按年擴大至介乎5.7億至10.59億元人民幣。但券商仍看好嗶哩嗶哩，給予「買入」等看好評級，目標價最高1,600元。
另一方面，快手周三亦反彈，升約4%，然而周四再度下跌，低開約3.2%後跌幅擴大，低見222.2元，逼近220元的歷史低位。
觀察個股輪證資金流向，可見嗶哩嗶哩認購證持續獲資金部署，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約320萬元。而周四即市亦見在股價低位時積極部署。
快手方面，亦見近期資金傾向部署認購證，過去5個交易日共錄得約630萬元資金流入。牛熊證方面，則見近期資金傾向部署熊證，當中周三錄得約50萬元資金流入。而牛證則於上周五至本周二(7至11日)獲資金連日流入後，周三獲資金轉向沽出。
嗶哩購證26771，行使價848.5元，2021年9月20日到期，實際槓桿4.7倍，新上市、貼價。
嗶哩購證23256，行使價933.5元，2021年9月27日到期，實際槓桿5.2倍，價外、高槓桿、低街貨。
快手購證21940，行使價270.47元，2021年8月02日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿、低街貨。
快手牛證60234，收回價210元，行使價207元，換股比率500，槓桿比率12.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
快手牛證60732，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，新上市遠牛。
投資者如看淡快手，可留意年期約3個月，屬價內的低街貨快手沽證(13192)，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿3.1倍，價內、低街貨。
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