銀娛：銀河第3期料今年底開幕

呂氏說，澳門政府及中國政府對貴賓廳有其看法，並盡量減少，故集團透過新設備，吸引更多中場客，並已投入許多心思在拓展項目，冀能吸引客戶，又笑言作為生意人當然希望投資回報好。他又提到，銀河第三期項目持續推行中，預期將於今年年底開幕，而原定明年年底啟用第四期，惟「好多嘢預算唔到，可能多三兩個月唔定」。

被問到香港與澳門建立旅遊氣泡，會否帶動生意。呂氏稱現時香港和澳門之間的交通受限，認為雙方政府已盡力。杜梓基則表示，香港是澳門一個重要市場，若雙方能恢復通行，當然會對澳門及集團的生意有幫助。

杜氏稱，希望內地客可以繼續為行業復甦注入動力，惟速度仍視乎疫情控制情況、通關等因素，集團亦會努力跟上腳步。

被問到賭牌方面，杜回應指，仍取決於澳門政府，當局將於下半年公布諮詢，而集團在澳門有多年營運經驗及貢獻，相信會公平公正處理。

至於有否計劃發行澳門元債，杜氏強調集團財務穩健，有資金發展及投資，暫未有相關考慮。