新財富500富人榜：農夫山泉鍾睒睒成中國首富　馬雲五甲不入

榜單顯示，今年500人身家近18萬億元，超過一線城市GDP之和，且今年中國前十富人大洗牌，乃史上第一次，中國前十富人財富值均跨過2,000億元的門檻。

● 經濟結構的巨大分化

鍾睒睒以超過5,000億元財富值，壓過一眾互聯網新經濟巨頭。內媒報道，只因消費行業的穩定現金流給了他創業不融資不稀釋股權的底氣；而掛印而去的黃崢，輕易超過了二馬。

前十首富中，馬雲成為唯一身家下滑的。除了阿里月活用戶被拼多多反超，螞蟻集團在IPO前夕被摁下暫停鍵後，互聯網金融的監管準則及風險控制指標一步步趨同傳統金融機構，這令其估值邏輯發生了根本性變化。去年11月其發行估值高達2.1萬億元，按其去年上半年淨利潤212億元計算，市盈率高達50倍；同期銀行類估值不足10倍。受此影響，馬雲今年的財富值按年下降700億元至3,021億元，由去年的首富滑落至第7名。

● 前十大榜單房企富豪缺席

歷史第一次，前十首富中沒有了傳統地產商的身影，貝殼左暉取代了此前的楊惠妍及許家印，成為新一任地產首富。

前十巨富大洗牌的同時，本年度，17個大行業中，8個行業首富易主，這通常都意味着行業內更創新的生產模式的出現，或者是生產價值鏈條的轉移，如左暉的出現，如恒立液壓汪立平的身家超過了他的客戶梁穩根。今年，日用消費品、商業服務、TMT、醫藥生物、耐用消費品首富分列榜單前5，說明在中國，這幾大行業最有可能誕生巨富。

報道引述興業證券首席策略研究員、新財富最佳分析師張憶東認為，未來，美國跟我們競賽，主要是在先進位造業、科技和內需方面競賽，這三方面最終將是中美大國博弈在經濟層面的三個聚焦點。

此外，長三角擁有的行業首富數量從去年的3名大幅上升至7名，超過了珠三角的6名，創富主場悄然轉移。

高科技+創業成為創富主流，從上榜人數來看，TMT今年仍為霸榜第一大行業。最新數據表明，數碼經濟在中國GDP中的比重已經達到36%，對中國經濟增長的貢獻則高達67%。 「互聯網+」賦能各行各業，成為正在升級的中國產業鏈的現在進行時。

● 北京83名富豪上榜 佔全國總榜單的1/6

中國創富格局呈集中之勢，與2003年相比，廣東、北京、浙江、上海組成的第一梯隊上榜富人佔比提升了20%。其中，廣東和北京分別提升10%，成為過去十餘年中國最大的創富中心。不僅地區間的上榜人分布不均，即使在同一區域內，城市間依然分化明顯。北京以一城之力貢獻了83位上榜人，佔據全國總榜單的1/6；深圳的富人數量超過上海，達到58位。北京、深圳、上海、廣州、杭州五地的富人數量達到256位，佔比超過50%，成為超級創富勝地。其中，杭州富人的人均財富最高，27位上榜人的平均財富達到了566.3億元；其次是深圳，58人的人均財富為461.4億元，這兩城近年的房價也在加速上漲。

● 80後女性富人崛起

今年，女性富人群體繼續在新財富500富人榜上呈現爆發態勢：共有33人上榜，新上榜者高達11人，佔比1/3。女性富人平均身家達到365億元，不僅高於榜單353億元的平均財富，相較於去年27位女性富人256.5億元的平均身家，也同比增長了42%。

此外，今年新財富女性富人榜「大換血」，尤其是多元化80後的女性富人開始崛起。新上榜的11位女性富人中，有3位80後，分別是霧芯科技汪瑩、醫渡科技宮盈盈、謙尋黃薇，她們都是白手起家。而60後女性富人，作為女性富人榜的造富「基本盤」，今年繼續乘風破浪，在醫藥生物領域以驚人的速度崛起。玻尿酸作為「醫美中的茅台」，成為資本市場的造富神器。玻尿酸行業也誕生了兩位女富豪——華熙生物趙燕和愛美客簡軍，其中，簡軍今年首次上榜。