道期瀉逾200點 比特幣跌一成
2021年05月13日 16:15
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美匯指數報90.7；港匯低見7.7676；離岸人民幣(CNH)報6.4552；美元兌日圓報109.65；歐元企1.2090，英鎊處1.4055。金價報1,814美元。布油跌1.82%，報68.06美元，紐油跌1.92%，至64.81美元。比特幣挫逾一成，企5.08萬美元。道指期貨冧219點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國4月生產物價指數
●恒生指數兩萬八關得而復失，收報27,718點，跌512點或1.81%。國企指數收報10,339點，跌216點或2.05%；科技指數收報7,599點，跌261點或3.33%。主板成交1,635億港元。科網股又跌過，騰訊挫3.09%；阿里巴巴跌3.17%；小米集團跌2.87%；美團跌1.41%。https://bit.ly/3hlcUYP
-中興通訊料今年手機出貨量按年增30%至50%。
●滬綜指收跌33點，外資淨賣出56億人民幣。https://bit.ly/33BzEM9
●富豪汽車擬IPO上市，加速向電氣化與智慧化轉型。
●經濟學家警告：中國人口高齡化正威脅全球供應鏈…
●馬來西亞再封國，晶片短缺危機雪上加霜。
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●特斯拉暫停接受比特幣買車，虛擬貨幣急插水。
●傳美國將中國太陽能板列制裁名單。
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●Fb旗下Diem棄申瑞士支付系統執照，總部遷往美國。
●美國「暫時通脹」維持多久？第4季至年底或有分曉。
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●台股4日累挫近一成 台積電市值蒸發1.34萬億新台幣。
●台積電加入美國半導體聯盟，打擊中國「強芯」計劃。
●中國經濟：
-工信部下架90款侵害用戶權益的應用程式。
-中國人搞中國人？華為鴻蒙商標被用了無法申請。
-廣東省2025年郵件快件收入料達4,500億人民幣。
-瑞信：中國「國潮」崛起，成推動內需引擎。
●長和：疫情是壓力測試，結果反映集團資產抗跌力強。
●金管局進一步開放API框架實施計劃，降低銀行成本。
●花旗在亞洲啟動提前錄取計劃，僱用更多女性銀行家。