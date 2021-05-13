道期瀉逾200點　比特幣跌一成

美匯指數報90.7；港匯低見7.7676；離岸人民幣(CNH)報6.4552；美元兌日圓報109.65；歐元企1.2090，英鎊處1.4055。金價報1,814美元。布油跌1.82%，報68.06美元，紐油跌1.92%，至64.81美元。比特幣挫逾一成，企5.08萬美元。道指期貨冧219點。

●市後關注點

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數；美國4月生產物價指數

-中興通訊料今年手機出貨量按年增30%至50%。

●富豪汽車擬IPO上市，加速向電氣化與智慧化轉型。

●經濟學家警告：中國人口高齡化正威脅全球供應鏈…

●馬來西亞再封國，晶片短缺危機雪上加霜。

●大鱷阿克曼：不會買「無內在價值」的虛擬貨幣。

●特斯拉暫停接受比特幣買車，虛擬貨幣急插水。

●傳美國將中國太陽能板列制裁名單。

●中澳交惡！評估中國潛在戰爭風險，澳洲總理指「備戰是職責」。

●銀彈就位！美參議院通過千億美元「強科研」法案…

●女股神認輸止血？太空探索ETF沽出維珍銀河股票…

●Fb旗下Diem棄申瑞士支付系統執照，總部遷往美國。

●美國「暫時通脹」維持多久？第4季至年底或有分曉。

●日本首富孫正義：不確定比特幣本質好壞，難評是否正處泡沫…

●台股4日累挫近一成 台積電市值蒸發1.34萬億新台幣。

●台積電加入美國半導體聯盟，打擊中國「強芯」計劃。

●中國經濟：

-工信部下架90款侵害用戶權益的應用程式。

-中國人搞中國人？華為鴻蒙商標被用了無法申請。

-廣東省2025年郵件快件收入料達4,500億人民幣。

-瑞信：中國「國潮」崛起，成推動內需引擎。

●長和：疫情是壓力測試，結果反映集團資產抗跌力強。

●金管局進一步開放API框架實施計劃，降低銀行成本。

●花旗在亞洲啟動提前錄取計劃，僱用更多女性銀行家。