Burberry上季同店銷售增32%　拒談「新疆棉」

受疫情打擊，英國奢侈品零售商Burberry公布，截至3月27日止第4季同店銷售按年仍增長32%，主要受惠於奢侈品需求回升，特別是在中國市場。

Burberry表示，會透過增加正價銷售和數碼化管道滲透、增加銷售密度及持續收緊成本控制，去推動盈利增長，包括在2022財年末前大幅減少主線產品降價促銷，預計中期收入將以高個位數的年複合增長率增長。

公司預計，明年經營溢利率增長或將受到投資增加及業務恢復正常後較高營運開支所拖累，但相信可在未來數年回復增長；而2022財年將通過主線門店的現有減價活動繼續強化品牌資產，預計全年可比門店銷售額將呈中個位數增長。