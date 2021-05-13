標普：核心區寫字樓租金未來12個月持續受壓

雖然香港經濟活動逐步恢復，國際評級機構標普全球評級企業評級部副董事梁蔚在網上發布會表示，企業傾向節省成本，遂把寫字樓撤出中環，並外遷到非核心地區，包括九龍東等，相信此情況於未來12個月持續，並預計香港中環地區寫字樓的市值租金及空置率可能要到2022年才見底，而非核心地區租金承壓時間或更久。

梁指，由於疫情衍生的彈性工作模式，加上未來2至3年，中環以外地區的新增寫字樓供應增量強勁，寫字樓市場需時恢復，並預計該行在評收租企的市值租金錄得低至中單位數跌幅，但空置率仍維持較低水平，乃由於租戶續租時，收租企傾向提供較優惠的條款。

零售物業方面，該行表示，零售業最壞時間已經過去，非奢侈品的零售市場恢復，預計減租措施會逐漸退場。不過，收租股的租戶組合明顯轉向大眾市場，特別是餐飲租戶有所增加，以彌補人流流失的缺口，惟此舉令收租企毛利承壓。而零售市場難以短期內全面恢復，因為中港兩地未完全恢復通關，要有大批旅客訪港購物也視乎疫苗接種活動等因素。在未來12至18個月，預計續租租金調升率將維持負增長。

住宅市場方面，該行預計樓價今年增長5%，並收復部分2019年下半年樓價下跌的失地。由於未來5年的每年新增房屋供應量穩定維持於15,000伙，加上住房需求強勁，預計樓市表現平穩。惟若去年首度出現人口淨外流的情況持續，甚至加劇，則香港被壓抑的住房需求可能會被削弱。