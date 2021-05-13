【產經直播】全日低位收市　港股有排愁？

美國4月通脹遠超預期，隔晚美股急插，拖累恒指周四(13日)失守28,000關，最終以近全日低位收市，收報27,718點，跌512點。港股再跌空間有幾多？在市場預期通脹升溫下，要揀咩板塊先可抗通脹？

資源股走勢繼續偏軟，國務院指出，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，資源價格短期已見頂？在預期經濟復甦下，資源股可否趁低撈貨？另外，華府考慮制裁中國製太陽能板行業，稱可能涉及強制勞動，光伏股受壓，板塊勿掉以輕心？

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