【產經直播】全日低位收市 港股有排愁？
2021年05月13日 16:38
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美國4月通脹遠超預期，隔晚美股急插，拖累恒指周四(13日)失守28,000關，最終以近全日低位收市，收報27,718點，跌512點。港股再跌空間有幾多？在市場預期通脹升溫下，要揀咩板塊先可抗通脹？
蒙牛乳業(02319)遭第二大股東悉數配售手上持股，不過蒙牛股價不跌反升，股份值得留意？另一方面，美債息又抽高，適逢阿里(09988)、嗶哩嗶哩(09626)及瑞聲(02018)等多隻大型科網股即將公布季績，業績好壞又應點部署？
資源股走勢繼續偏軟，國務院指出，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響，資源價格短期已見頂？在預期經濟復甦下，資源股可否趁低撈貨？另外，華府考慮制裁中國製太陽能板行業，稱可能涉及強制勞動，光伏股受壓，板塊勿掉以輕心？
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