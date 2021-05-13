CoinUnited籌備NFT藝術展　斥逾200萬美元買加密藝術品

隨著區塊鏈技術和加密貨幣漸趨成熟及普及，NFT加密藝術正掀起了全球新一輪的藝術科技熱潮，發展潛力龐大，作為藝術和加密技術的愛好者，CoinUnited.io致力推廣NFT加密藝術，團隊積極搜羅不同類型的NFT，至今已擁有超過100項NFT藝術品。

NFT是指非同質化代幣 (non-fungible token)，是結合區塊鏈技術的數碼「檔案」，可以數碼圖像、音樂、影片等方式存在。NFT存在於區塊鏈(blockchain)當中的數位加密證明，用於驗證所有權與真偽。區塊上詳細加密存儲有關作品的詳細信息，包含創作者署名、交易歷史、歷任所有者等，有助於鑑定這份作品的真偽、原創性和所有權。

NFT藝術品包括體育、漫畫、遊戲等不同類型。CoinUnited.io目正籌備於旗艦店舉辦小型NFT藝術展，展示部份購入的作品，同時正計劃舉行NFT大型巡迴展覽，期望透過推廣NFT產業和藝術展，令大眾了解NFT和區塊鏈技術對藝術界帶來的革新，從而對加密科技有進一步的理解，令加密貨幣邁向普及化。

CoinUnited.io此前以約70萬美元，投得NBA金州勇士隊(Golden State Warriors)首推之限量總冠軍戒指NFT連實體戒指共6枚，每枚戒指記載著金州勇士隊於不同年份奪得冠軍的輝煌歷史。6枚總冠軍戒指NFT全是編號1版本(Edition 1)，極為珍貴，更具收藏價值。