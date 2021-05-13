二手住宅平均每宗成交價819萬元　創紀錄新高

有代理行報告指，2021年首4個月平均每宗二手住宅成交價逼近820萬港元，創有紀錄新高。據美聯物業房地產數據及研究中心綜合土地註冊處資料，今年首4個月二手住宅註冊量錄21,433宗，涉及金額約1,755億元，即平均每宗二手住宅註冊金額錄約819萬元。數字比起去年全年平均約805萬元進一步攀升。

美聯首席分析師劉嘉輝指出，若以3個地區劃分，首4個月九龍區(包括將軍澳及西貢)平均每宗二手註冊金額升至約841萬元，首次突破800萬元水平，並創紀錄新高。而新界區同期平均每宗二手金額亦達約677萬元，同樣創新高。至於港島區每宗二手成交額約1,126萬元，雖然未及去年全年，但已是連續5年平均成交價超越千萬元。今年全港平均每宗二手金額創新高，其中原因與樓價回升有關。據「美聯樓價指數」資料顯示，最新指數報170點，自2019年9月後首次重上170點，而本年至今指數累升約3.99%。

此外，大額二手物業成交比重上升，亦是帶動全港平均每宗二手金額創新高原因之一。資料顯示，今年首4個月逾2,000萬元二手住宅註冊量錄725宗，佔同期整體二手住宅註冊量21,433宗的約3.4%，比率較去年全年約3.1%為高。逾1,000萬至2,000萬元比率約12.4%，同樣較去年全年約11.1%增加。值得留意是，受惠放寬按保下，逾600萬至1,000萬元比率今年首4個月更達43.4%，較去年全年約41.8%更高。