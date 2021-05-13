華虹12吋晶圓廠再擴產一倍　CFO︰別看毛利率

處於產能爬坡階段的該廠上季毛利率僅7.3%，但同時錄得EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)968.8萬美元，按年及按季比均負轉正。財務總監王鼎着分析員「忘記毛利率吧，應該要看收入和EBITDA不斷向上」，又指平均售價會「公道地」上升。

華虹自去年第4季的業績公告開始將130納米或以下較先進製程的收入貢獻詳細拆出，其中55及65納米分部上季錄得收入按年大增6.06倍，主要是NOR Flash記憶體和運算晶片需求增加，跟新廠爬坡脗合，而90及95納米分部收入亦按年大增2.65倍，主要得益於CMOS影像感應器和微控制器(MCU)需求。

收入貢獻最大的130納米或以上製程上季總收入按年增長逾30%，主要受惠電源管理器件產品需求增加。