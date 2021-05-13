意大利罰Google逾9億元　指其濫用壟斷地位

意大利市場競爭監管機構今日(13日)宣布，對Google處以1.02億歐元(約9.57億港元)罰款，因Google濫用Android系統及Google Play在市場上的壟斷地位。

外媒報道，意大利競爭局指Google通過Android系統和應用商店Google Play，在市場具有主導地位，可以控制App開發商於終端使用者上的觸及範圍。聲明指近75%的意大利智能手機搭載Android系統。

該機構指，Google不允許Enel X提供的JuicePass(電動汽車服務App)，於Google為汽車設計的Android Auto上運行，以推廣自家的Google Maps，損害了Enel X建立用戶的能力。除罰款外，該機構還要求Google在Android Auto上架JuicePass。

對此，Google表示不同意意大利競爭局的決定。

Enel X是意大利公營事業Enel旗下的「電子方案」部門，而Juice Pass主要提供用戶在地圖上尋找充電站，查看詳細資訊的服務。