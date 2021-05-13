阿里張勇︰罰款讓公司審視平台經濟發展和社會關係

張勇表示，阿里巴巴於上個財年已實現10億全球年度活躍消費者的里程碑，其中有8.9億為中國用戶。展望今個財年，希望中國度活躍消費者可達致10億，以及未來數年海外用戶基數翻倍。他又表示，會持續投資於內需領域，雖然中國市場的用戶覆蓋度已相當高，但仍可推動用戶增加購買頻率，把年度活躍消費者轉化為月度，甚至是日度；同時集團去年有7成用戶增長來自農村及低線城市，這方面仍有很大的潛力。

阿里的最大收入來源，是電商業務核心的客戶管理收入(CMR)。集團首席財務官武衛表示，上季CMR在基數強勁之下仍錄得40%的增長；同時，CMR佔整體收入的比列，亦由數年前的7成降至大約4成，這兩項趨勢相信能夠持續。對於雲計算業務增長顯著放緩，她解釋稱，這是因為單一頭部客戶收入下降。該客戶於中國以外擁有具規模的業務，過去一直採用阿里的海外雲服務，而基於非產品相關的要求，該客戶決定終止其國際業務與公司的關係。