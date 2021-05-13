新盤UPDATES：新盤爭相削優惠變相加價

發展商爭相加入加價削優惠行列，市場上大批新盤落實提價，個別項目更於短短一周內兩度加價，有市區全新項目加推單位時亦再度調升售價，反映業界對後市極具信心。

觀塘凱滙2期尚餘單位加價1至3%

配合項目取得滿意紙及展開交樓，該盤1期日前加推1期共108伙的價單，間隔一房至三房，折實平均呎價23,882元，已輕微加價，折實售價978.94萬2,198.1萬元，呎價20,621至25,336元。發展商透露，項目累積加價幅度已達「雙位數」，本周五(14日)將盡推1期尚餘165伙發售，包括50伙招標發售。

西南九龍匯璽III部分單位一周加價6.6%

馬鞍山Silversands及大埔逸瓏灣8取消1%折扣優惠

新盤市場爆發加價潮，信和置業旗下多個樓盤同步加價或削減優惠，其中馬鞍山Silversands發出新價單，取消「置業有禮」1%折扣優惠，並將所有待售一房單位加價1%。同系大埔白石角逸瓏灣8亦更新價單，取消「置業有禮」1%折扣優惠，上述兩盤新價單將於下周一（5月17日）起生效。

THE HENLEY I上載5號價單 平均呎價30632元

市區新盤獲購買力支持，恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，啟德THE HENLEY I已上載5號價單，加推73個單位，當中望海景和內園景的數量各佔一半，折實平均呎價30,632港元，折實售價由7,596,200至30,667,000元，呎價由24,611至34,801元，料下周末展開次輪銷售。

新價單將包括33伙低座一房單位，4伙一房連衣帽間單位，32伙兩房連衣帽間及儲物房單位及4伙三房一套連衣帽間及工作間單位。林指出，由於首輪銷售的海景單位只佔可售單位的約15%，而今次加推的海景單位數量大增，同時計及樓層因素，故新價單的樓價整體平均加幅約1.5%。

此外，項目亦設逾32,000方呎的尊貴住客會所「CLUB HENLEY」，隨了室外泳池、健身室、兒童玩樂和私人宴會廳外，住客可以享受會所精心打造的5大主題玩樂空間，包括廚樂坊、電競世界、醇酒窖、咖啡品味間和派對天地。

當中，住戶更可享會所特別引入的AI人工智能咖啡機械人所調製的咖啡，機械人可復刻拉花大師的專業手藝，只需90秒便可為住戶送上一杯拉花咖啡。

黃竹坑站晉環第3輪銷售單位已錄逾2,200張入票

新盤登記反應保持踴躍。路勁地產銷售及市場推廣總監封海倫表示，香港仔黃竹坑站晉環於本周六(5月15日)推出160伙進行第3輪銷售，截至今日下午已錄得逾2,200張入票登記，超額認購逾12.7倍。她透露，周六售樓之後有機會再度加推單位，涉及不少於80伙，並再具加價空間。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，本周六賣樓當日，A組時段經該行入市的首10組買家，以及B組時段首10組買家，各獲贈2張成人及2張小童的港島南區主題公園入場門票，以及2晚酒店住宿及餐飲優惠禮遇，價值1萬元，優惠總值合共總值20萬元。

屯門OMA OMA複式一房連花園戶945萬元沽出

旺角利‧晴灣23暫收2,217張入票登記

屯門帝御‧嵐天連沽3伙 吸金逾1721萬元

恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，單日連錄3宗成交，套現逾1,721萬元。其中7座15樓單位01，實用面積388方呎，成交價631.21萬元，呎價16,268元。