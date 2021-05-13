嗶哩嗶哩：有信心未來三年保持健康高速增長
2021年05月13日 21:00
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嗶哩嗶哩(09626)管理層在電話會議上指，透過廣告變現，可以購買更好的內容，而好的內容亦可以是廣告，只要算法推薦得宜，用戶不會過分排斥廣告，會繼續通過投資品牌及內容方式吸引更多用戶群。
管理層又說，未來數年公司品牌提升、城市人口多元化，有信心更多品牌關注公司，並成為其中一員。當生態愈來愈豐富，公司有信心在未來三年內保持健康且高速增長。今年會持續加強年輕人有興趣的內容，如健身、健康等。
管理層稱，用戶保持高活躍度和參與度，首季用戶日均使用時間達82分鐘，會持續提升用戶活躍度，包括令用戶更快融入社區，以及人工智能(AI)推薦精準度。
董事會主席兼首席執行官陳睿指，由於遊戲的內容，在商業化後，可以和影片平台等產生很好的協同效應，故是公司主營業務之一，而非視為變現的手段。遊戲行業仍有很大的增長空間，未來幾年甚至是「倍增」，所以公司亦重視遊戲。而遊戲內容是影片首三位，更是直播的最多。至於投資心動公司(02400)是公司戰略合作，相信在遊戲分發的領域上有很好協同。
陳睿相信，直播行業在未來幾年高速增長，而對公司而言，直播是影片的一部分，亦是公司業務的自然延伸，故不需要刻意「重金禮聘」知名主播來營運，又透露遊戲類佔旗下直播最多，而遊戲相關影片的製作者和直播的主播重疊率達40%。