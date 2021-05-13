嗶哩嗶哩：有信心未來三年保持健康高速增長

管理層又說，未來數年公司品牌提升、城市人口多元化，有信心更多品牌關注公司，並成為其中一員。當生態愈來愈豐富，公司有信心在未來三年內保持健康且高速增長。今年會持續加強年輕人有興趣的內容，如健身、健康等。

管理層稱，用戶保持高活躍度和參與度，首季用戶日均使用時間達82分鐘，會持續提升用戶活躍度，包括令用戶更快融入社區，以及人工智能(AI)推薦精準度。

陳睿相信，直播行業在未來幾年高速增長，而對公司而言，直播是影片的一部分，亦是公司業務的自然延伸，故不需要刻意「重金禮聘」知名主播來營運，又透露遊戲類佔旗下直播最多，而遊戲相關影片的製作者和直播的主播重疊率達40%。