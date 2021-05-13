新界洋房升勢落後　西貢西沙小築6年僅升值3%

新界洋房樓價升勢繼續落後，西貢西沙小築洋房，日前以3,738萬元轉手，近6年期間僅升值約3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●筲箕灣香島5座高層A室，實用面積約862方呎，套三房間隔，月租叫價約37,000元，議價後以34,000元租出，屬近期屋苑的大額租務成交，實用呎租約39.4元。

●鰂魚涌康怡花園P座中層3室，實用面積約461方呎，兩房間隔，僅交吉7日，即以875萬元售出，實用呎價約18,980元，新買家為用家，原業主則於2009年12月以338萬元買入，帳面賺537萬元離場。

●北角百福花園鴻福閣高層G室，實用面積約547方呎，兩房間隔，原先開價850萬元，放盤1個半月，減價15萬元或約1.8%，日前以835萬元成交，實用呎價約15,265元。原業主早於1997年10月購入，持貨逾23年升值約73%。

●大潭紅山半島4座低層A室，實用面積1,567方呎，套三房間隔，享全海景，以3,980萬元易手，實用呎價約25,399元，新買家屬於用家，鍾情附近有知名的國際學校入市。

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九龍區

●長沙灣西九四小龍5月暫錄18宗買賣，其中昇悅居3座高層D室，實用面積459方呎，兩房間隔，最初開價900萬元，現以890萬元沽出，實用呎價約19,390元，新買家為上車客。

●長沙灣海柏匯高層B室，開放式間隔，實用面積約205方呎，以約11,000元放租3個月後，議價後減價約1,000元，以約10,000元租出，實用呎租約48.8元，新租客心儀單位望海景，睇樓1次即決定承租。

●奧運站海桃灣3座中層D室兩房戶，實用面積約447方呎，以約1,000萬元交吉放售約1個月，吸引區內租客洽詢，雙方議價後減價約25萬元，以約975萬元成交，實用呎價約21,812元。

●尖沙咀港景峯1座中層D室，實用面積約842方呎，套三房連儲物房間隔，日前以2,195萬元沽出，實用呎價約26,069元，原業主於2003年2月以約545萬元購入，持貨至今約18年，帳面獲利約1,650萬元，原業主售出單位後，以月租35,000元向新業主租住單位一年。

●土瓜灣傲雲峰5月暫錄約2宗租務成交，包括6座低層G室，兩房間隔，實用面積約520方呎，以約18,000元放租3個月，議價後減價至約17,000元租出，實用呎租約32.7元。

●啟德1號(II)第3座高層B室兩房單位，以1,250萬元放盤約1個月，獲買家以1,218萬元承接，以實用面積約561方呎計，實用呎價約21,711元。原業主持貨逾4年，帳面獲利236.5萬元，或升值約24.1%。

●藍田滙景花園3座低層D室，實用面積約537方呎，兩房間隔，望山景，叫價808萬元放盤，有地產界人士因看好後市，議價後獲減16.2萬元，與家人以791.8萬元購入，實用呎價約14,745元，屋苑5月暫錄兩宗買賣。

●將軍澳天晉IIIA第2B座低層C室，實用面積735方呎，套三房間隔，另設儲物房，望內園泳池景，議價後以1,308萬元成交，實用呎價約17,796元，原業主於2014年10月以889萬元入市，持貨近7年，現沽出單位帳面獲利419萬元離場。

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新界區

●西貢西沙小築E段單號屋，實用面積1,519方呎，套三房連工人房間隔，享海景，獲買家以3,738萬元承接，實用呎價24,608元，原業主於2015年6月購入上址，當時作價3,638萬元，持貨近6年轉售，帳面獲利100萬元離場，單位期內升值約3%。

●馬鞍山中心3座低層E室，實用面積約522方呎，三房間隔，望內園景，近日以760萬元成交，實用呎價約14,559元，原業主於2011年7月以約360萬元購入，持貨約10轉手帳面獲利約400萬元，現時屋苑有約52個放盤，兩房單位入場費由608萬元起，三房叫價則由780萬元起。

●馬鞍山迎海5座中層G室，實用面積986方呎，三房連儲物室間隔，望園景，叫價1,550萬元，獲買家以1,500萬元承接，減價50萬或減幅約3%，實用呎價約15,213元。

●沙田碧濤花園2期嘉麗閣中層E室，實用面積812方呎，三房間隔，以960萬元易手，實用呎價約11,823元，原業主於2001年以376萬元購入，持貨20年帳面獲利約584萬元離場，單位升值逾1.55倍。

●沙田第一城再錄逾千萬元的套三房買賣，單位為14座中層D室，實用面積853方呎，議價後售1,180萬元，呎價約13,834元。

●沙田區業主已開始反價，區內欣廷軒2座中層B室，實用面積417方呎，兩房間隔，放盤1個月，原先叫價770萬元，最終780萬元沽售，加幅約1%，呎價18,705元。

●火炭御龍山5月暫錄約4宗買賣，包括6座中層A室，實用面積908方呎，套三房及工人套房間隔，議價後以1,755萬元易手，實用呎價約19,328元。

●大埔中心17座低層C室，實用面積約384方呎，原則兩房設計，望樓景，開價600萬元，放盤1星期，減價48萬元，減幅約8%，獲用家以552萬元承接，實用呎價約14,375元，「97貨」逾24年間帳面升值近1.8倍。

●粉嶺花都廣場5月暫錄約兩宗買賣，最新錄5座高層G室，實用面積526方呎，三房間隔，連租約以685萬元獲承接，實用呎價約13,023元，原業主則於2018年以600萬元購入上址，持貨3年，沽出帳面獲利85萬元離場。

●上水居屋旭埔苑5月錄首宗買賣，單位為G座中層7室，實用面積546方呎，兩房間隔，議價後以已補價自由市場價537萬元沽出，實用呎價約9,835元。

●業主叫價轉硬，元朗新元朗中心2座中層C室兩房戶，實用面積466方呎，開價680萬元，最終零議價成交，實用呎價約14,592元，新買家為用家，見樓價勢頭向升，怕遲買會貴，快速拍板入市。

●天水圍居屋天麗苑高層9室，實用面積421方呎，有區於外區公屋退休人士，於未補價第二市場以280萬元購入，買樓安享晚年，實用呎價約6,651元，原業主於2007年中以49.5萬元買入，轉手帳面獲利230.5萬元，期內升值近4.7倍。

●屯門卓爾居5座低層F室，實用面積709方呎，享河景，外區上車客睇樓1星期，獲減50萬元，仍以1,000萬元購入，可承做高成數按揭，呎價約14,104元。

●荃灣海之戀6座中高層A室，實用面積約753方呎，套三房連儲物室設計，放盤約3個月，叫價1,900萬元，減價240萬元或約12.6%，近日以1,660萬元成交，實用呎價約22,045元，目前同類型單位有約10個放盤，叫價由1,688萬元起。

●荃灣萬景峯2座中層B室，實用面積670方呎，套三房間隔，以1,380萬元成交，實用呎價約20,597元，原業主於2010年11月以610萬元購入，持貨逾10年至今沽出，帳面獲利770萬元。

●荃灣海灣花園1座高層F室，實用面積475方呎，兩房間隔，叫價780萬元，議價後共減30萬元，以750萬元成交，實用呎價15,789元，原業主於2012年2月以305萬元購入，持貨9年帳面獲利445萬元，單位期內升值近1.5倍。