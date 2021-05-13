美結盟台韓堵中國「芯」　華暗握談判武器

SIAC乃蘋果公司（Apple Inc.）、微軟和亞馬遜等極需晶片的美國科技巨頭，拉攏半導體老店英特爾（Intel）和國際商業機器（IBM）等發起和主導，敦促美國政府以補貼形式壯大美國本土的晶片製造，並納入台積電、聯發科技、三星電子、SK海力士和光刻機龍頭ASML等歐亞廠商，中企則「無影」。

專家相信，內地難望組建這種聯盟，SIAC真正目的是要展現美國對全球半導體供應鏈的影響力，繼而長期保障領先內地的優勢。加入該組織可能讓台積電拿到本錢發展其在建的亞利桑那州5納米製程晶片生產線，但更重要的是台積電亦不太可能用5納米製程廠房去「招呼」內地，因此內地要實現就地生產尖端晶片的目標，難度可能更大。

以台積電為追趕對象中芯則公布，上季收入重上10億美元大關兼創下季度新高，跟毛利率一樣優於公司指引，主要是晶圓付運量和平均售價上升，以及先進製程收入經過去年第三季華為被斷供晶片的「波谷」後有所反彈。現指引今季收入還會破頂，按季增長17至19%，以中位數18%計即按年增長38.77%至13.02億美元，而毛利率則介乎25至27%，跟去年次季的26.5%相若。

業績公告顯示，中芯上季14及28納米製程總收入按季增長近六成，回到去年第三季高峰的一半左右，先進製程新工藝試產「穩步導入」，期內公司收取的政府補貼按年增加45.6%至8,628.1萬美元，相當於純利約54%。

可是由於公司被美國列入實體清單，採購美國相關產品和技術時受到限制，直言「下半年依然面臨不確定風險」，而今年資本開支預算亦只能維持在43億美元，不能像台積電、聯華電子和英特爾等追加投資，迎接與日俱增的晶片需求和隨之而來的擴產及研發安排，而且大部分只用於成熟製程。

不過，主打成熟製程特色工藝的華虹公布，2019年下旬投產並專注較高製程的首座12吋晶圓廠，月產能4月份已提高到4萬片，可望於明年中翻倍至8萬片以上。儘管該廠因為處於產能爬坡階段，上季毛利率僅7.3%，但同時錄得EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）968.8萬美元，按年及按季比均負轉正。財務總監王鼎着分析員「忘記毛利率吧，應該要看收入和EBITDA不斷向上」，又指平均售價會「公道地」上升。

華虹上季錄得55及65納米製程收入按年大增逾6倍，主要是NOR Flash記憶體和運算晶片需求增加，90及95納米分部收入亦按年大增2.65倍。收入貢獻最大的130納米或以上製程上季總收入按年增長逾三成，主要受惠電源管理器件產品需求增加。

另一方面，三星電子和SK海力士等南韓153家半導體公司組成的「半導體國家隊」周四宣布，擬於未來10年豪擲約4,500億美元（約3.51萬億港元）進行研發，務求在這個與台海兩岸同被歐美視為地緣政治風險高危的地方，建立全球最大的晶片製造基地，並跟中美兩強爭奪在相關工藝的領先地位，捍衞攸關國家經濟命脈的半導體產業。

●鈷價半年漲50% 或成華談判武器

美國加強科技上圍堵中國，也中國電動車近年發展迅速，已佔盡先發優勢。鈷作為長續航鋰電池性能穩定的關鍵成分，成為了重要的資源，起價價過去半年已上漲50%。由於中國掌控了全球60%以上的鈷供應，有專家指出，鈷勢成為繼稀土之後，另一項中國的談判武器。

現時全球70%以上的鈷來自非洲數一數二窮的剛果民主共和國，可是大部分是由中資持有，而且80%由中國公司提煉。今年首季，內地上市的鈷業股成績標青。主要受惠新能源汽車以及數碼產品的需求強勁，鈷價持續上漲，帶動鈷企收入大幅上升。深圳創業板上市的寒銳鈷業上季錄得淨利潤按年激增超過3倍，期內鈷產品銷量按年增長11.47%，並公布將會來港上市。

儘管各路車廠都想開發出可以商業化的「無鈷電池」，但國際能源機構（IEA）仍預測，如果全球要達成「碳中和」，鈷的需求恐激增30倍。另有數據顯示，到2026年，全球鈷需求量將增長至每年22.5萬噸，但預計供應量只會增加到22.21噸，供應短缺達2,900噸。

供不應求，加上產能集中在中國手中，礦業巨擘嘉能可警告，歐美車廠如果不鞏固鈷的供應源，恐怕會遭中國電動車企業拋在腦後。目前，嘉能可是唯一在剛果開採的西方大型礦商，目前中資與其簽署長期供應協議。

該公司行政總裁Ivan Glasenberg表示，西方車廠以為可以一直依賴中國提供電池，然而中國早已意識到鋰電池供應鏈的脆弱性，質問萬一中國決定禁止出口鋰電池，改為只出口電動車，那些歐美車廠該從哪裏取得電池？