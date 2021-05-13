美結盟台韓堵中國「芯」 華暗握談判武器
2021年05月13日 21:53
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世界最大晶片代工商台積電加入由多家美國科企發起的美國半導體聯盟(SIAC)，被視為進一步向美國歸邊之際，內地兩家主要晶片代工商華虹半導體（01347）和中芯國際(00981)雙雙公布季績，可是為內地開發最尖端工藝途中慘遭美國前朝政府重點狙擊的中芯暫時未能加碼投資，難望扭轉在中美晶片戰的劣勢。
SIAC乃蘋果公司（Apple Inc.）、微軟和亞馬遜等極需晶片的美國科技巨頭，拉攏半導體老店英特爾（Intel）和國際商業機器（IBM）等發起和主導，敦促美國政府以補貼形式壯大美國本土的晶片製造，並納入台積電、聯發科技、三星電子、SK海力士和光刻機龍頭ASML等歐亞廠商，中企則「無影」。
專家相信，內地難望組建這種聯盟，SIAC真正目的是要展現美國對全球半導體供應鏈的影響力，繼而長期保障領先內地的優勢。加入該組織可能讓台積電拿到本錢發展其在建的亞利桑那州5納米製程晶片生產線，但更重要的是台積電亦不太可能用5納米製程廠房去「招呼」內地，因此內地要實現就地生產尖端晶片的目標，難度可能更大。
以台積電為追趕對象中芯則公布，上季收入重上10億美元大關兼創下季度新高，跟毛利率一樣優於公司指引，主要是晶圓付運量和平均售價上升，以及先進製程收入經過去年第三季華為被斷供晶片的「波谷」後有所反彈。現指引今季收入還會破頂，按季增長17至19%，以中位數18%計即按年增長38.77%至13.02億美元，而毛利率則介乎25至27%，跟去年次季的26.5%相若。
業績公告顯示，中芯上季14及28納米製程總收入按季增長近六成，回到去年第三季高峰的一半左右，先進製程新工藝試產「穩步導入」，期內公司收取的政府補貼按年增加45.6%至8,628.1萬美元，相當於純利約54%。
可是由於公司被美國列入實體清單，採購美國相關產品和技術時受到限制，直言「下半年依然面臨不確定風險」，而今年資本開支預算亦只能維持在43億美元，不能像台積電、聯華電子和英特爾等追加投資，迎接與日俱增的晶片需求和隨之而來的擴產及研發安排，而且大部分只用於成熟製程。
不過，主打成熟製程特色工藝的華虹公布，2019年下旬投產並專注較高製程的首座12吋晶圓廠，月產能4月份已提高到4萬片，可望於明年中翻倍至8萬片以上。儘管該廠因為處於產能爬坡階段，上季毛利率僅7.3%，但同時錄得EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）968.8萬美元，按年及按季比均負轉正。財務總監王鼎着分析員「忘記毛利率吧，應該要看收入和EBITDA不斷向上」，又指平均售價會「公道地」上升。
華虹上季錄得55及65納米製程收入按年大增逾6倍，主要是NOR Flash記憶體和運算晶片需求增加，90及95納米分部收入亦按年大增2.65倍。收入貢獻最大的130納米或以上製程上季總收入按年增長逾三成，主要受惠電源管理器件產品需求增加。
另一方面，三星電子和SK海力士等南韓153家半導體公司組成的「半導體國家隊」周四宣布，擬於未來10年豪擲約4,500億美元（約3.51萬億港元）進行研發，務求在這個與台海兩岸同被歐美視為地緣政治風險高危的地方，建立全球最大的晶片製造基地，並跟中美兩強爭奪在相關工藝的領先地位，捍衞攸關國家經濟命脈的半導體產業。
●鈷價半年漲50% 或成華談判武器
美國加強科技上圍堵中國，也中國電動車近年發展迅速，已佔盡先發優勢。鈷作為長續航鋰電池性能穩定的關鍵成分，成為了重要的資源，起價價過去半年已上漲50%。由於中國掌控了全球60%以上的鈷供應，有專家指出，鈷勢成為繼稀土之後，另一項中國的談判武器。
現時全球70%以上的鈷來自非洲數一數二窮的剛果民主共和國，可是大部分是由中資持有，而且80%由中國公司提煉。今年首季，內地上市的鈷業股成績標青。主要受惠新能源汽車以及數碼產品的需求強勁，鈷價持續上漲，帶動鈷企收入大幅上升。深圳創業板上市的寒銳鈷業上季錄得淨利潤按年激增超過3倍，期內鈷產品銷量按年增長11.47%，並公布將會來港上市。
儘管各路車廠都想開發出可以商業化的「無鈷電池」，但國際能源機構（IEA）仍預測，如果全球要達成「碳中和」，鈷的需求恐激增30倍。另有數據顯示，到2026年，全球鈷需求量將增長至每年22.5萬噸，但預計供應量只會增加到22.21噸，供應短缺達2,900噸。
供不應求，加上產能集中在中國手中，礦業巨擘嘉能可警告，歐美車廠如果不鞏固鈷的供應源，恐怕會遭中國電動車企業拋在腦後。目前，嘉能可是唯一在剛果開採的西方大型礦商，目前中資與其簽署長期供應協議。
該公司行政總裁Ivan Glasenberg表示，西方車廠以為可以一直依賴中國提供電池，然而中國早已意識到鋰電池供應鏈的脆弱性，質問萬一中國決定禁止出口鋰電池，改為只出口電動車，那些歐美車廠該從哪裏取得電池？