虛擬幣vs官方幣！馬斯克一句　震散2.8萬億

虛擬貨幣市場在疫下極速擴大，各地認知度日增，惹來央行研發數碼貨幣抗衡，近日「一哥」比特幣因挖礦耗電太多而突然被唾棄！誠然，比特幣常被視為無內在價值，最終恐被央行數碼貨幣取締，適逢香港擴大測試數碼人民幣，以央行為主導的發展路向好事近？

【馬斯克玩「彈弓手」 虛擬幣瀉】

虛擬貨幣有暗湧！不務正業的美國電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克在社交平台發文表示，擔心比特幣挖礦不環保，將煞停以比特幣購買特斯拉車輛的政策，拖累周四幣價一度急瀉17%，繼而令虛擬貨幣總市值一度於3小時內蒸發逾3,600萬億美元(逾2.8萬億港元)。比特幣價格「一哥」地位也被另一幣種「YFI」取代，足見虛擬貨幣泡沫之誇。

被視為虛擬貨幣最大「吹手」的馬斯克稱，過去數月比特幣挖礦活動令耗電量異常瘋狂，使化石燃料急速消耗，公司或會接納「能耗少於比特幣1%」的其他虛擬貨幣。不過，他又稱，當挖礦活動轉型使用更可持續的能源時，會再接納比特幣進行交易。至於其2月時購買的15億美元比特幣，則不打算賣出。

受「吹手」背棄比特幣的負面消息影響，交易平台CryptoCompare數據顯示，比特幣過去24小時低見46,128美元；近期熱炒的以太幣及狗狗幣跌幅也分別擴至11%及18%，分別低見3,528美元及0.3507美元。投資管理公司Castle Investment Management合夥人Nic Carter直言，馬斯克接受比特幣買車前應有做過調查，如今突然轉變立場讓人摸不着頭腦。市場對此有不同猜測，外媒引述消息人士表示，特斯拉之所以決定停止支援比特幣，是為進入美國再生能源憑證市場布局，加強其環保形象。

日本首富、軟銀創辦人孫正義坦言，虛擬貨幣的普及使其成為「不可忽視」的平台，「就像鑽石或債券，無必要拒絕虛擬貨幣」。不過，比特幣是好是壞、其真正價值為何，或是否處於泡沫，目前則難以評論。

建基於區塊鏈技術、廣泛用於數碼藝術界的非同質化代幣(NFT)亦備受炒家熱捧，電商平台eBay宣布將允許在其平台上銷售NFT後，虛擬貨幣交易平台營運商火幣集團亦表示，已成立規模達10億美元的投資公司，並撥出其中1,000萬美元用於投資NFT及相關市場。

【數碼人幣強 美下季迎擊】

官方數碼貨幣再有實質進展！香港金融管理局正與內地探討擴展數碼人民幣跨境應用的測試，意味距離數碼人民幣的廣泛使用又近了一大步。另外，俗稱「數碼美元」的美國的官方數碼貨幣亦如箭在弦，最快下季內有消息。

據報，金管局近期與中國人民銀行數碼貨幣研究所進行試驗，涉及人行指定的中銀香港，以及受邀參與測試的大約200名銀行員工及商戶，測試範圍包括相關應用程式、系統連接的穩定性，以及跨境購物等實質使用案例。金管局稱，目前正與人行討論下一輪的技術測試，冀擴大和深化使用數碼人民幣作為跨境支付的可行性。

目前人行在開發數碼貨幣上領先其他主要經濟體，並一直在深圳等主要城市實行全方位試驗，更計劃明年於北京冬季奧運會期間大規模進行壓力測試。另外，人民銀行杭州支行亦表示，將力爭數碼人民幣於明年杭州亞運會等應用場景落地。

外媒估計，人行冀透過數碼人民幣以取代傳統紙質貨幣，並由科技巨企手中奪回電子支付的主導權，而數碼人民幣的跨境應用，使人民幣邁向國際化踏前一大步。諮詢公司Oliver Wyman也發表報告指出，香港對數碼人民幣的應用將衍生更快、更便宜的跨境支付和結算流程。香港作為全球最大的人民幣離岸結算中心，報告估計每年支付相關費用約為200億至400億元，相當於去年本地生產總值（GDP）的11%。

該公司亞太區公司及機構銀行業務負責人Michael Ho指出，若數碼人民幣大規模用於跨境支付，將有效縮減人民幣跨境支付的開支。報告指出，粵港澳大灣區可作數碼人民幣供海外使用的試點；同時，鑑於中國作為原油買家的影響力不斷增加，數碼人民幣更可用於原油合約結算，與「一帶一路」相關國家建立一個「數碼人民幣氣泡」（e-CNY bubble）。

美國方面，官方數碼貨幣亦會在今年下半年有新進展，波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，聯儲局正研究央行發行數碼貨幣的相關技術，並計劃在第三季初發布白皮書，後期會着重隱私、反洗錢等其他問題。羅森格續指，央行數碼貨幣可降低跨境金融交易的成本，能更為貨幣政策提供更大的靈活性，惟須注意包括對金融穩定的潛在風險。

人民幣匯價方面，周四因美元轉強而持續受壓，由官方開出的人民幣中間價兌每美元報6.4612，大跌354點子；反映內地市場情緒的在岸人民幣（CNY）收報6.4549，按日下跌124點子，與中間價同創近一周新低。交易員指出，美國4月通脹數據遠超預期，使人民幣早段大跌；而反映海外市場情緒的離岸價（CNH）亦一度逼近6.46，低見6.4596；每百港元兌約82.8元人民幣。

內地券商廣發証券發表報告指出，中國經濟發展動力不斷增強，惟外部環境依舊複雜嚴峻，在經濟復甦不均衡下，仍將面臨不少威脅。故報告認為，中國貨幣政策轉向已結束，預計未來將在追求更高水平均衡、防範化解金融風險，以及管理通脹預期這3個目標作評估，並根據不同的經濟形勢再作調整。