東方日報B1：阿里願受罰　季蝕54億上市首見　美市股價挫

阿里於周四晚美股早段低見208.13美元，折合相當於約202.14港元，較港股收市價低5.18%。

張勇指，集團仍會於內地用戶覆蓋度增長，吸納更多低線城市用戶，在去年增長中，有七成來自農村及低線城市。另外也會推動用戶增加購買頻率，把年度活躍消費者轉化為月度，甚至是日度用戶。專攻價格敏感用戶的淘寶特價版，亦於上季末實現1.3億的月活躍用戶(MAU)，而其每戶平均收入(ARPU)增速亦高於整體零售市場。

阿里生態體系全年的商品交易額(GMV)約8.119萬億元，按年升15.11%，但核心商業分部的經調整除息、稅及攤銷前盈利率(EBITA毛利率)按年縮窄7個百分點至僅31%。

首席財務官武衛稱，本財年總收入預計將會超過9,300億元，而考慮市場潛力，以及集團產出利潤和現金流的實力，計劃將本財年所有增量利潤及額外資本去支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。

收入貢獻排第二高雲計算業務，上季收入167.61億元，按年升37.19%，惟增速較去年同期的58.12%放緩。武衛解釋，這是由於一位互聯網行業主要客戶基於非產品相關要求與集團中止合作所致。儘管如此，該業務上季再錄得EBITA，按季增長近12倍至3.08億元，按年計則虧轉盈。

艾德證券期貨聯席董事陳政深指，單以收入而言阿里上季各項業務的收入均勝預期，而國家反壟斷罰款已入帳，對股價應有利好作用。惟目前市況不就，其股價會稍為反覆，一旦整體大市再轉壞，其股價有機會返回200港元以下，不宜低撈作長線投資。

他續指，阿里現兩大焦點是市監局對其反壟斷問題會否有後續跟進，及螞蟻集團的分拆。如螞蟻最終作為一家金融公司上市的話，其估值一定大幅拉低，令集團釋放價值的能力大幅轉弱。