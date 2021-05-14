美股大反撲！道指收市升433點　標指漲逾1%

通脹疑慮繼續困擾市場，但科技股有資金低吸支持，美股周四(13日)做好。道指收報34,021點，升433點或1.29%；標指收報4,112點，升49點或1.22%；納指收報13,124點，升93點或0.72%。

花旗則表示，投資者應逢低買進，尤其是周期性股票，稱現在就放棄以經濟復甦為主題的交易為時過早。該行策略員包括巴克蘭表示，從歷史來看，全球每股盈利強勁反彈足以抵消加息憂慮，每股盈利增長勢頭減弱和市場表現轉弱通常會發生在反彈後的一年，即2022年，而周期性股份通常周期首年表現超群，第二年則會轉弱。

經濟數據方面，美國4月生產者價格指數(PPI)按年上漲6.2%，進一步佐證通脹壓力提高。上周首次申領失業金人數降至47.3萬，創疫情爆發以來的新低。

High Frequency Economics首席經濟學家Carl Weinberg表示，他同意聯儲局副主席克拉里達在通脹數據公布後的看法，即物價上漲看來是暫時的，因為人們在商品上的支出遠遠超過了服務，去年由於公共衛生方面的限制，該部門關閉了。然而，隨着服務業的重新開放，兩者之間的價格壓力趨於平衡。

面對就業市場緊縮，連鎖快餐店麥當勞上調時薪，在美平均時薪將超過13美元，突顯通脹壓力。麥當勞股價周四收市升0.8%。

亞馬遜計劃在美國和加拿大聘請7.5萬個倉庫和送貨工人，股價收市升0.3%。其他大型科技股靠穩，蘋果公司收漲1.79%；Facebook升0.9%；Netflix升0.35%。