致富：壽險兼具保障承傳功用 及早規劃

你有買人壽保險嗎？如果有，是否很多年前已買下，現在細看發現保障不足？壽險是很多家庭財務保障的核心，給予家人生活安全網之餘，亦有累積財富和承傳財產的用途，值得大家盡早作出規劃。

致富財富管理部總經理張德明表示，壽險是買一個安心，應對萬一過早死亡的風險，特別是家庭經濟支柱一旦早逝，家庭收入大減或頓失，壽險可為親人提供基本生活開支的財務保障需要，以及應付按揭還款等負擔。

此外，壽險可為未來一些目標開支預算提供保障。例如預期15年後儲備足夠資金讓子女赴海外升學，萬一儲錢計劃因家中經濟支柱早逝而中斷，壽險賠償可令升學計劃不至於要擱置。

而在財產承傳安排上，銀行存款等資產透過遺產承辦人分配，要經過遺產索償凍結程序，所需時間較久，亦有機會出現分配爭拗。對於多重國籍或已移民海外人士，更有可能涉及遺產稅。相反壽險的賠償不用繳納遺產稅，投保人可按個人意願將財產留予指定受益人。

保險屬於理財金字塔的最底層，是不可或缺的，並應盡可能計算充足的保障額。以壽險為例，可簡單估算未來需要負擔的財務責任總額，包括按揭負債、子女教育儲備、家人生活支出等，再減掉目前可變現的淨資產，可計算出在資金有限的情況下，最低要買的壽險保額。