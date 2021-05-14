友邦首季新業務價值升19%

至於按實質匯率計算，首季新業務價值升25%；新業務價值利潤率升5個百分點；年化新保費升15%；總加權保費收入升10%。

集團首席執行官兼總裁李源祥表示，集團各個市場分部(除香港外)的新業務已超越疫情大流行以前之水平；惟旅遊限制繼續影響香港業務來自內地訪客的銷售。香港以外的所有市場分部2021年第一季的新業務價值均高於2019年第一季。

期內，中國業務繼續為集團的新業務價值帶來最大貢獻，較2020年第一季錄得卓越增長。香港業務來自本地客戶群的新業務價值錄得雙位數字增長，而旅遊限制繼續局限來自中國訪客的銷售。至於澳門分公司在「個人遊」計劃重啟的支持下，中國訪客銷售佔其第一季年化新保費約1/3。

泰國業務締造卓越的新業務價值增長，由代理和夥伴分銷渠道兩者所帶動；該業務於2021年第一季成為集團新業務價值的第二大來源。新加坡錄得正面的新業務價值增長。馬來西亞業務延續2020年下半年的強勁動力。

其他市場的新業務價值下降，反映菲律賓持續實施外出管制的影響，以及如早前披露，澳洲業務在2020年第一季新業務價值的一次性重大貢獻。除此兩個市場外，其他市場的新業務價值按年有所增加。

集團展望，前所未見的財政和貨幣政策支持，有助緩減疫情大流行衝擊所造成的壓力，促使環球經濟在2021年第一季呈增長動力。儘管市場前景仍取決於政府和中央銀行政策、疫情控制措施的成效，以及疫苗接種計劃加速進行，但隨着經濟復甦由製造業擴展至消費及服務業，集團對前景保持審慎樂觀。