美股道指反彈1.2%　油價挫逾3%

●美匯指數報90.75；港匯企7.7680；離岸人民幣(CNH)報6.4490；美元兌日圓處109.5；歐元跌至1.2076，英鎊見1.4048。金價報1,825美元。布油企67.02美元，紐油報63.83美元。虛擬貨幣比特幣跌至4.94萬美元；狗狗幣則飆23%，至0.4844美元。道指期貨上升。

●外媒報道，美國總統拜登與6位共和黨參議員舉行會議時稱，願意在其2萬億美元的基建計劃上作出妥協。

●美國4月生產者價格指數(PPI)按年上漲6.2%，進一步表明通脹壓力提高。

●美國上周首次申領失業金人數降至47.3萬，創疫情爆發以來新低。

●2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼表示，經濟重新適應新常態，通脹將逐漸緩和。

●港股ADR指數收報27,701點，跌16點。

●即月恒生指數夜期收報27,718點，升196點，低水1點，成交20,653張。

●紐約6月期油收報每桶63.82美元，跌2.26美元或3.42%；布蘭特7月期油收報每桶67.05美元，跌2.27美元或3.27%。

●紐約6月期金收報每安士1,824美元，升少於1%。

●虛擬貨幣交易平台Coinbase公布，今年首季淨利潤7.71億美元，按年大增超過24倍；每股盈利3.05美元，仍遜市場預期的3.09美元。

●MIRROR及姜濤被註冊虛擬貨幣「鏡幣」、「姜幣」。

●新財富500富人榜：農夫山泉鍾睒睒成為中國首富，馬雲五甲不入。

●內地人口男比女多近3,500萬，帶來可觀新商機...