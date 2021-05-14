3大凶兆！全球股市敲喪鐘？

近期全球多地疫情反彈，經濟復甦步伐受阻延，再加上物價上升，搵食艱難仲要生活成本不斷上升，意味經濟只會更差，更要提防美國聯儲局或因通脹超預期而被迫提早加息，種種因素令全球股市震盪，且近期見到股市出現3大凶兆，或預示今次全球大跌市在劫難逃！

首先，在美股，大孖沙近日紛紛大手減持股票。過去美股調整，未見美國科技巨企頻減持套現，市況調整完可再創新高。可近期見到亞馬遜的貝索斯大手減持，另一科技巨企--Alphabet亦遭主要股東大手減持。姑勿論其套現目的為何，呢批大孖沙對於當前持股估值似乎已有一番看法，就係已到價可沽，意味未來美股有一段時間將陷入易跌難升的局面。美股唔掂，新興市場都難逃一劫。

其次係，投資「明星」光芒不再，這包括人和事。「人」，所講的是有美國女股神之稱的Cathie Wood，其方舟太空探索ETF近日大手沽出蟹貨止蝕，而手持的科技股組合亦大幅貶值。至於「物」，早前炙手可熱的虛擬貨幣係最好例子，近次反彈浪無法再創新高，且每次反彈的沽壓一次比一次重。兩大投資「明星」光芒殞落，或預示全球金融市場狂熱已告一段落，並將進入漫長的調整期。

第三，今年以來，外資開始減慢投資中國的腳步，A股頻錄資金淨流出，美資電動車廠擱置上海擴建廠房計劃。要知道，真金白銀的選擇，最能說出實話。這些現象說明，國際企業和資金出於經濟和地緣政治風險的考慮，都在進行減風險措施，正正就是山雨風滿樓之兆！

到底接下來的一幕，是否進入真正「全球攬炒」的「戲肉」？筆者都沒有水晶球，只有提醒看官，注意未來一至兩季，全球股市或現大幅波動，宜盡量把握時間減槓桿，善控持倉風險，耐心等候夏季股市清貨大減價的出現，再作部署。

東網產經專欄作者 帥哥