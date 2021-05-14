傳幣安被美國司法部和國稅局調查

美媒引述消息報道，美國司法部及國稅局正對全球最大虛擬貨幣交易所之一的幣安(Binance)展開調查，涉及洗錢和(非法)避稅等問題，但目前幣安尚未面臨任何指控或罰款。

報道又指，執法機構已通過了解幣安業務的人士獲取了一些信息。美國司法部和國稅局的發言人拒絕置評。

幣安則回應指出，公司非常重視法律義務，並以協作方式與監管和執法部門合作。公司一直努力建立一個強大的合規項目，結合反洗錢原則和金融機構用來檢測和處理可​​疑活動的工具。同時，幣安在協助包括美國在內的全球執法機構方面擁有良好的紀錄。

然而，幣安與其所處的行業一樣，基本不在政府監管範圍之內。美國司法部和國稅局都有調查潛在違法行為的權限，但並非所有的調查都會變成正式的指控。

早於約2個月前，市傳美國商品期貨交易委員會(CFTC)調查幣安是否允許美國投資者非法買賣與數碼通證有關的衍生品。根據相關法律，美國人不能購買未在CFTC註冊的此類標的。

此外，幣安上月推出推出代幣化股票「股權通證」新功能，英國監管機構(FCA)亦介入了解，而德國聯邦金融監管局 (BaFin)上月底公告，該產品有違反該國證券法的嫌疑。