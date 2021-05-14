【高盛推介】阿里業績後急挫 留意高槓桿購證
2021年05月14日 11:17
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周四(13日)跌約3.2%並在收市後公布業績，今年首季經營虧損達76.54億元人民幣，為自上市以來首次錄得虧損，然而阿里表示扣除反壟斷罰款仍錄得盈利。
及後有券商下調阿里目標價至290港元以反映盈利預測下調，但則重申「買入」投資評級。阿里周五(14日)早段繼續下跌，低見200.2元，逼近1年低位。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金傾向部署好倉，過去5個交易日共錄得約2,650萬元資金流入，當中認購證佔約1,730萬元。而牛證於昨日則錄得約100萬元資金流入，並集中在180至190元收回區域的產品。淡倉方面，則見認沽證於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約790萬元。而昨日流入熊證的資金則集中在240至245元收回區域的遠熊。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意年期約3個月的高槓桿阿里購證(18749)。並可留意年期約4個月，亦屬貼價的中期、新上市阿里購證(29035)。牛證方面可留意阿里牛證(69840)。遠牛選擇可留意阿里牛證(60741)。
阿里購證18749，行使價228.2元，2021年8月27日到期，實際槓桿8.9倍，貼價、高槓桿。
阿里購證29035，行使價220.2元，2021年9月24日到期，實際槓桿7.2倍，貼價、中期、新上市。
阿里牛證69840，收回價180元，行使價178元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，近23元收回距離牛證。
阿里牛證60741，收回價170元，行使價168元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，近33元收回距離遠牛。
阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿7.5倍，貼價。
阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率5倍，近37元收回距離遠熊。
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