【高盛推介】友邦重上100元大關　輪證部署

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險在周三(12日)失守100港元關口後連日受壓，當中周四(13日)曾逼近1個月低位，收市跌約5.1%。及在周五(14日)開市前公布業績，截至今年3月底止首季，友邦新業務價值達10.52億美元，按固定匯率基準計新業務價值上升19%，按實質匯率計則上升25%，勝市場預期。有券商及後上調對友邦的目標價至118元，重申「買入」投資評級。

友邦周五早段發力反彈，高開約3.6%後重上100元關口，高見103元。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續趁低吸納好倉，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約1,670萬元。當中認購證及牛證分別佔約1,150萬及520萬元，並見周四流入牛證的資金集中在92至94元收回區域的產品。淡倉方面，則見熊證於周四獲資金轉向流入，並集中在106元以下收回價的貼熊。

友邦購證28938，行使價105.1元，2021年10月25日到期，實際槓桿7.8倍，貼價、高槓桿。

友邦購證24510，行使價111.48元，2021年12月23日到期，實際槓桿6.8倍，低面值、長期、低街貨。

友邦牛證65043，收回價93元，行使價92.4元，換股比率100，槓桿比率10.6倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

友邦牛證57197，收回價90.88元，行使價89.88元，換股比率100，槓桿比率8.7倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

友邦沽證24016，行使價93.83元，2021年12月23日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨、長期。

友邦沽證22043，行使價80.83元，2021年12月21日到期，實際槓桿7.1倍，價外、高槓桿、長期。

友邦熊證68359，收回價110元，行使價111元，換股比率100，槓桿比率11.2倍，近7.3元收回距離遠熊。

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