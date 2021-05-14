星展私人銀行推出針對虛擬貨幣的信託解決方案

新加坡傳媒報道，星展銀行私人銀行已經通過該銀行的全資信託公司推出一種虛擬貨幣信託解決方案，以讓其私人銀行客戶投資、託管和管理數碼資產。

此信託產品僅適用於比特幣，以太幣，比特幣現金和瑞波幣(XRP)，它們是星展數碼交易所(DBS Digital Exchange)上託管的4種虛擬貨幣，僅限會員的交易。該所於去年12月啟動，機構投資者和經認可的投資者均可使用。

推出新的信託解決方案發布之際，其私人銀行正在增加服務，以滿足高淨值客戶對虛擬資產日益增長的興趣。

星展銀行私人銀行集團主管Joseph Poon表示，近來愈來愈多的客戶表達了對數碼資產的興趣或已經投資於數碼資產，該行預計隨着虛擬貨幣的發展，這一趨勢將加速發展成主流，該行的服務使客戶可以放心地持有這些資產，並放心地將其安全地管理並轉移給預定的受益人。

星展銀行表示，通過該信任解決方案，有關客戶數碼資產的重要信息，在通過後將被保密，因這個信託不包括在遺囑認證程序中，並且通常不會成為公共記錄的一部分。該行表示，這將使客戶的受益人不必處理遺囑認證過程中可能出現的潛在複雜問題，其中包括司法管轄區的遺產稅。

截至今年第一季度，DBS Digital Exchange託管的資產為8,000萬美元，交易量為3.000萬至4.000萬美元，目前有120個客戶。

在對虛擬貨幣敞口的需求不斷增長的情況下，摩根士丹利4月成為向富裕客戶提供使用比特幣資金的第一家美國銀行。高盛亦宣布計劃在度內提供比特幣和其他數碼資產。據報全球最大的私人銀行--瑞銀亦正在探索向其富有的客戶提供虛擬密貨幣投資。