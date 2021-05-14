美國缺工嚴重！亞馬遜、麥當勞等美企紛上調工資…

外媒報道，美國經濟從疫情中復甦，企業卻苦於人力不足，4月非農就業報告顯示缺工、企業難尋員工。為了招募更多人手，美國大企業如亞馬遜、麥當勞、好市多等近期都提高了工資。

亞馬遜(美股：AMZN)昨(13日)宣布在美、加地區招募7.5萬人，平均工資超過每小時17美元，並提供新進員工1,000美元的聘用獎金，完成疫苗接種者，還能額外領到100美元。至於麥當勞(美股：MCD)同日亦表示，工資將提高約10%，代表時薪將超過13美元，預定未來三個月新增1萬名人手。

此外，早前Chipotle Mexican Grill(美股：CMG)把工資從每小時11美元大幅提高到18美元，預期在全美招募2萬人力。即將新開多達40家門市的Target(美股：TGT)把時薪提高到15美元，好市多(美股：COST)亦把工資調漲到每小時16美元。

Uber(美股：UBER)、Lyft(美股：LYFT)兩大叫車公司亦將發獎金給推薦新司機的員工。Uber4月表示，額外短期獎勵措施規模約2.5億美元，芝加哥、費城等地的駕駛可以領到最低工資兩倍的薪水。Lyft某些駕駛時薪達到40美元或更高。

可見，美國從零售業、速食業到叫車公司，都祭出更高工資或更好的福利向勞工招手，過去入門職缺少有的推薦和簽約獎金，現在愈來愈常見。企業提高工資或加發獎金，意外替拜登政府想把基本工資提高到每小時15美元的政策助一臂之力，但企業加薪求才之際，美國卻仍有上千萬人失業，讓有關就業市場景氣的辯論更白熱化。

4月非農就業僅增加26.6萬人，令市場失望，同時職缺數目激增，企業調查顯示僱主愈來愈難找到足夠的人手。經濟學家指出，育兒問題導致一些家長無法回到就業市場，晶片供應短缺導致車廠裁員等原因，導致勞動力市場怪異現象，惟料這只是暫時性現象。