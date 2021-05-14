獲高瓴資本入股　金斯瑞復牌漲8%

公司公布，與高瓴資本就公司間接全資附屬Probio Cayman建議A輪融資訂立具約束力的合約細則，據此，公司將於Probio完成前透過其附屬Probio BVI，認購金額為7,000萬美元可轉換為Probio股份的可換股債券。

高瓴資本將認購A輪融資總投資額(即1.5億美元)的Probio CaymanA類優先股。公司將向高瓴資本發行Probio認股權證，可按等於初始購買價1.32倍的每股價格(最多合共1.25億美元)，購買Probio認股權證股份。

另外，公司旗下傳奇生物亦訂立認購協議，據此，高瓴資本旗下LGN Holdings認購合共約2,080.98萬股傳奇股份，總代價為3億美元；及向LGN Holdings發行傳奇認股權證，可向傳奇生物認購及購買最多合共1,000萬股傳奇股份，總行使價為2億美元。

金斯瑞又公布，向高瓴資本旗下GNS Holdings發行約1.02億股新股，佔擴大後已發行股本約5%，每股價格18.658元，較上日收市價19.64元折讓約5%，所得款項總額預期約19.21億美元，擬用作一般營運資金，主要用於研發及擴張生產設施，以及一般公司費用。

金斯瑞另一通告顯示，其控股股東Genscript Corporation(GS Corp)向GNS Holdings轉讓約6,178.91萬股公司股份，佔擴大後已發行股本約3%，每股價格18.658元。