王品弟：新盤暢旺　樓市有望價量齊升

5月新盤百花齊放，帶起全城熱潮，啟德新盤及黃竹坑站上蓋新盤銷情理想，旺角新盤亦不遑多讓，大批購買力爭相入市，部分新盤成交更屢創新高價。

發展商趁市旺，加快部署下一輪新盤攻勢。綜合地政總署資料顯示，4月有3個新申請預售樓花項目，總共涉及2,492伙，按月大升逾2.3倍，亦創10個月新高。當中以將軍澳項目涉及單位1,556伙最多最矚目，屯門亦有2個項目申請預售樓花，可以預期新盤攻勢一浪接一浪。

樓市交投成績亮麗，綜合土地註冊處資料顯示，今年首4個月整體物業註冊量近3.2萬宗，創9年同期新高。當中尤其大額二手成交表現突出，今年首4個月逾2,000萬元二手住宅註冊量錄725宗，創97年後24年同期新高，反映樓市狀態大勇，大額物業更有價有市。

大額物業以至豪宅洋房供應罕有，最新報告顯示，上年洋房落成量僅176伙，按年大減接近4成，創4年新低，優質豪宅買少見少，自然有不少實力買家追捧。

目前整體房屋供應短缺，供不應求情況持續，加上市場資金氾濫，本港銀行體系結餘由上年底開始企穩超過4,500億元水平，至今已經半年，帶動息口跌至低位，凸顯現金貶值問題，預計將會推高資產價格，相信不少市民會投資較為穩健的物業市場，享受資產增值的回報，對樓市有支持。

另一方面，疫苗接種反應良好，疫情有望緩和，未來中港有機會恢復通關，樓市更添動力，未來有力「價量齊升」。

香港置業研究部董事 王品弟