台灣半導體產值表現超預期　全年增長預測上調逾倍

台灣半導體第一季產值達9,047億元新台幣(下同)，按季增2.6%，表現優於原先預期的按季減2.1%水平。當地工研院調高全年增長預估，料按年增長達18.1%，增幅為原預期8.6%的1倍以上。

半導體供應鏈產能持續緊張，包括電腦、網通與車用等備貨需求依然強勁，帶動IC設計、製造、封裝與測試業第1季皆呈現淡季不淡的表現，同步較去年第4季再增長，表現都優於預期。

台灣傳媒引述工研院產業科技國際策略發展所統計，第一季IC測試業產值460億元，按季增5.7%，表現最佳。IC設計業首季產值2,602億元，按季增5.3%；IC製造業產值5,001億元，按季增1.4%；IC封裝業產值984億元，按季增0.4%。

由於供應鏈產能緊張情況未見緩解，市場備貨需求持續強勁，產科國際所預期，第二季台灣半導體產值可望維持增長趨勢，將進一步攀高至9,283億元，較第一季再增加2.6%，IC設計、製造、封裝與測試業將全面增長。

產科國際所預期，台灣半導體下半年產值將持續逐季攀高，全年總產值將達3.8萬億元，年增18.1%，增幅將較原預估的8.6%高出一倍以上水平。該所預估，台灣IC設計產值今年可望突破1萬億元大關，達1.11萬億元，按年增30.5%，將是今年增長最強勁的次產業；IC製造產值可望突破2萬億元關卡，達2.08萬億元，按年增14.8%；IC測試產值將達1,900億元，按年增10.8%；IC封裝產值將達4,119億元，按年增9.1%。