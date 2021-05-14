首季全球債務兩年半來首降　惟新興市場債務創新高

國際金融協會(IIF)表示，在發達國家帶動下，今年首季全球債務出現兩年半以來首次下降，但發展中經濟體的債務則創下新高。

外電引述數據顯示，全球債務總額在首季下降1.7萬億美元至289萬仆芯美元，其中以金融類債務降幅最大，佔比近一半，反觀政府債務則持續增加。

期間，新興市場的債務增加6,000億美元，創下超過86億美元的新高。雖然全球債務總額下降，但由於許多地區的經濟仍難以恢復到疫情前水平，債務比率持續上升。

報道引述國際金融協會永續研究主管Emre Tiftik表示，新興市場的財政能力相對較弱，在政府債務基本穩定的情況下，金融業和非金融業一直是債務累積的主要驅動因素。

以全球範圍來看，首季債務與生產總值(GDP)的比例僅上升1個百分點，略高於360%。因全球發債將低於疫情前，以及經濟復甦預期，今年債務與GDP的比例預計將略為下降。

在新興市場國家中，債務與GDP的比例從疫情前的52%升至近60%。該會表示，雖然近期的脆弱性有所緩解，但許多經濟的的政府仍受到持續的封鎖措施和疫苗接種進度緩慢帶來的壓力。即使全球融資條件仍維持強勁的支持，但疫情帶來的支出增加和收入虧損，使得債務對於菲律賓、南非、印尼、印度、土耳其在內的新興國家帶來更大的負擔。

此外，新興市場也面臨加速向低碳經濟轉型的壓力，若不這麼做，恐因此推高政府的借貸成本。據該會估算，氣候脆弱性每增加10%，新興市場國家主權債息差平均就會增加100個基點。