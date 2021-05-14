全球晶片荒令車企損失逾8500億元　尚未止血…

由於新冠肺炎後復甦需求強勁，全球半導體供應緊張，車用晶片尤其出現供應荒。近月的美國德州寒流、日本瑞薩電子工廠火災，更加劇了危機。外媒引述機構估計，汽車行業情況正在惡化，影響銷售程度幾乎翻倍至1,100億美元(折合逾8,500億港元)。

報道引述諮詢公司AlixPartners指出，由於晶片短缺，全球汽車製造商今年將減少生產390萬輛汽車，這比4個月前預測的220萬輛要多。AlixPartners預計今年全球汽車總產量為8,460萬輛汽車，損失幅度約4.6%。另一研究公司LMC Automotive則預測，今年光是上半年全球汽車產量就將減少近300萬輛。

近期車企公布的財報，大致反映出相關的情況。被迫閒置工廠的福特、通用皆預測次季晶片短缺將最嚴重。AlixPartners則認為到年底才會有復甦的迹象，汽車業務負責人Mark Wakefield受訪稱第三季影響仍深遠，到第四季始有望真正進入恢復模式。現今典型汽車需要多達1,400個晶片，且這個數字只會增加。各車廠的首要目標是盡可能減輕短期影響，包括重新談判合約、管理貸方和投資者期望等等。