【瑞通推介】阿里巴巴考驗200元　資金趁機撈好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美債息回落，美股3連跌後反彈，道指隔晚收報34,021點，升433點或1.3%。

恒指周四(13日)以全日低位27,718點收市，跌512點或1.8%。周五(14日)早段最多回升逾300點，重上28,000點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入近1.3億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1億元，反映投資者看好港股將見技術反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價28,400至28,499點。

阿里巴巴上市以來首次錄得季度經營虧損，集團公布截至今年3月底止第四財季，受累反壟斷法罰款，錄普通股股東淨虧損54.79億元人民幣。全年度收入7,172.89億元人民幣，按年增長41%；剔除反壟斷法罰款及其他若干項目，全年非公認會計準則淨利潤為1,719.85億元人民幣，按年增長30%，略低於市場預測中位數。管理層表示，計劃將2022財年所有新增利潤及額外資本投入用於支持平台商家，以及投資於新業務和關鍵戰略領域。阿里周四績前股價受壓，以全日最低位213.2元收市，跌幅3.2%。周五早段曾挫逾5%，低見200元邊。周四有逾510萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

嗶哩嗶哩公布在港上市後首份成績表，首季經調整淨虧損6.66億元人民幣，按年擴大40.3%；淨營業額39.01億元人民幣，按年增長68%。管理層預計集團的直播業務未來幾年仍會處於高速增長，不擔心外界的激烈競爭。嗶哩嗶哩上日一度急插6.8%至725元，其後跌幅逐步收窄，以全日高位752.5元收市，下跌3.3%。周五早段再度受壓，曾瀉7.5%，一度失守700元關。周四分別有逾90萬和約30萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦保險公布，按固定匯率計算，首季新業務價值按年升19%至10.52億美元；新業務價值利潤率61.6%，提升5個百分點。管理層表示，香港以外各市場首季新業務已超越疫情大流行前之水平，惟旅遊限制持續影響香港業務來自內地訪客的銷售。友邦周四收跌1.5%於96.15元，連跌3日，累挫5.6%。周五早段回升逾6%，重上100元關，收復多條移動平均線。周四有逾330萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾20萬元淨流出。

國務院要求研究應對大宗商品價過快上漲及其連帶影響，拖累資源股上日集體捱沽。紫金礦業周四以近全日低位11.62元收市，下挫7.2%，失10天線。評級機構惠譽上調紫金信貸評級展望至「正面」，加上國際金價隔晚回升，周五早段紫金先反彈逾2%，高位升抵11.9元，惟其後由升轉升。近40萬元在周四淨流入其好倉。

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