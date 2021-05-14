二手樓價指數按周升0.23%　創87周新高

中原城市領先指數CCL最新報183.68點，創87周(即2019年9月後)新高，按周升0.23%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報186.95點，創88周新高，按周升0.57%，距離自己歷史高位相差2.46%。CCL(中小型單位)報184.40點，創87周新高，按周升0.48%，距離自己歷史高位相差3.05%。

前周CCL三大整體指數升幅擴大，上周升幅明顯收窄，今周升幅再度輕微擴大，樓價升幅忽大忽小，走勢繼續反覆向上。新春長假後7周，三大整體指數持續一周齊升，一周齊跌，交錯出現，但升幅輕微，CCL累升1.57%、CCL(中小型單位)升1.28%、及CCL_Mass升0.97%。復活長假後，樓價展開連升，兼且累計升幅明顯擴大。

CCL(大型單位)報179.85點，按周跌1.14%，前周指數創85周新高後兩周回軟。豪宅樓價距離歷史高位相差6.29%。

本周四區樓價三區升一區跌，繼續各自反覆向上。新界西CCL_Mass報172.48點，按周升1.66%，是四區中接近自己的歷史高位，現時相差2.55%。新界東CCL_Mass報197.04點，創88周新高，按周升0.83%，連升3周共2.35%。港島CCL_Mass報191.94點，創38周新高，按周升0.33%。九龍CCL_Mass報180.37點，連升2周後回軟，按周跌0.14%