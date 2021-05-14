國際金價後市如何走向？「銅博士」提供指引…

銅是一種應用廣泛的金屬，因為能夠作為反映世界經濟健康程度的晴雨錶，銅常常被稱為「銅博士」。過去的20年，銅價的變化與全球製造業採購經理指數的相關程度約為65%。

Felder Report創辦人、前貝爾斯登(Bear Stearns)分析師Jesse Felder發表的報告指出，在需求增加和供應受限之下，銅價今年以來已衝破歷史新高，雖然近期有所調整，但今年以來仍累升逾三成。隨着銅價升高，預示通脹升溫，4月份美國核心通貨膨脹率接近3%，甚至超過大多數激進的預測，正是最好例證。「銅博士」的表現，反映通脹會由低點進入一段長時間的上升趨勢，同時美國4月生產者價格年增6.2%，創下歷史新高，讓市場必須正視迫在眉睫的通脹威脅。

雖然國際金價近期並未隨着市場對通脹的看法轉變而迅速走強，但投資者毋須過於着重短期波動。若「銅博士」的表現確切反映通脹及利率趨勢轉變，最終會被證明不只是「暫時性」的，金價也會跟隨着銅價的腳步上升。

事實上，對金價不利的幾個因素正在逆轉，這包括美國債券孳息率回落，美元走軟，以及美國就業前景反覆。通脹上升令聯儲局政策陷入兩難，若允許通脹上升太長時間，或會引來更大的麻煩，包括滯脹。

但無論如何，當前疫情尚未完全受控，近期多地再收緊防疫政策，為救經濟，寬鬆貨幣政策暫難退場，年底前聯儲局貨幣政策變動機會不大，這將有利金價基本面。雖然金價上季表現欠佳，但避險功能不改，長期升勢未變，年內仍有望反覆向上挑戰每安士2,000美元大關。