眼科中心清晰醫療再遞上市申請 曾搵MIRROR成員合作

清晰醫療曾於2019年4月遞交上市申請，當時有消息指公司計劃最快同年8月進行上市聆訊，惟最後因社會狀況而延遲，直至文件失效也未有新進展，之後亦未見該公司再遞交申請。

該公司由眼科醫生謝偉業創辦，主要營運「清晰微笑激光矯視中心」，在中環及旺角設有醫療中心。截至今年3月底止財年，盈利3,576.9萬元，按年增長35.55%；收入按年上升1.83%至2.22億元。

值得留意的是，2020年曾進行供股活動，僅中國私募基金3W Partners、藥明康德及集團主席胡定旭參與，兩名眼科醫生劉芷欣和許用藍，以及原控股股東謝偉業則沒有參與，導致控股權易手至3W Partners，股權由30.22%增至44.21%，謝偉業持股則由42.89%降至29.95%，降格為第二大股東。藥明康德股份維持20.83%，但持股量降至第三位。

初步招股文件中披露，醫務委員會正在處理一宗針對許用藍的未決投訴，因許氏進行SMILE手術前缺乏適當術前意見，以及妥善管理患者的眼部狀況。

另外，該公司3月時找上人氣爆燈的男子組合Mirror其中兩名成員Alton及Frankie分享SMILE矯視心得，未知會否帶挈公司成功上市兼股價爆升呢？