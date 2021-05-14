恒指全周挫583點　道期升逾百點

美匯指數跌至90.5；港匯見7.7665；離岸人民幣(CNH)反覆處至6.4347；美元兌日圓跌至109.37；歐元企1.2116；英鎊報1.4062。金價靠穩，企每安士1,833美元水平。油價偏軟，布油失守67美元關；紐油受制於64美元。道指期貨升逾百點。

-瑞聲科技首季多賺9倍至5.32億人民幣，收漲4%。

-中芯料次季收入按季增長17至19%。

●中國經濟：

-社科院指去年內地數碼經濟增加值佔GDP比重達18.8%。

-4月內地手機出貨量按年大跌34%。

-國家能源局：4月全社會用電量按年增13.2%。

●日股全日飆636點，本周挫4.3%。

●歐洲3大指數早市反彈，另類資產和企業服務提供商Sanne獲提購飆26%。

●美國貿易代表指需要以新法律工具應對中國威脅。

●監管風殺到交通運輸科企！內地8部門約談滴滴、首汽等10平台。

●全球晶片荒：

-車企損失逾8500億元 尚未止血...

-福特擬修改汽車零件設計，或直接與晶片廠簽約。

-馬來西亞疫情影響，券商料半導體或現新一輪加價潮。

-台灣半導體產值表現超預期，全年增長預測上調逾倍。

●首季全球債務兩年半來首降，惟新興市場債務創新高。

●英央行將推數碼英鎊，強調隱私安全仍存疑慮。

●傳幣安被美國司法部和國稅局調查。

●特斯拉4日累挫近15%，馬斯克身家蒸發逾1,560億元。

-馬斯克再出口術，虛擬貨幣狗狗幣炒高逾10%。

●電動車製造商Fisker與鴻海電動車合作2023年美國量產，年產能至少15萬輛。

●通用汽車Cruise首款自駕車2023年初生產。

●美國缺工嚴重！亞馬遜、麥當勞等美企紛上調工資...

●日本家電商Balmuda進軍智能手機市場，委Kyocera代工生產。

●墨西哥央行維持利率於4厘不變，符合預期。

●嚴防航空播疫！內地削487班入境航班。

●人民幣中間價升至6.4525，兌每百港元報82.98。

●新股順豐房託定價4.98元，一手中籤率60%。

●保監局：友邦、富衛控股及英國保誠亞洲納入集團監管。

●打工仔注意！4月強積金人均賺5244元...

●傳李澤楷旗下第3家SPAC--Bridgetown 3 Holdings已申請美國上市，最多集資2.6億美元。

●傳九龍灣國際展貿中心獲洽購，作價逾百億元。

●華懋以底價7.74億元購九龍德興街禮苑。

●新盤尖沙咀本木累售133伙，現樓單位正式開放。

●本港二手樓價指數按周升0.23%，創87周新高。