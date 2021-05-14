香港綠色債券累計發行逾717億元

氣候債券倡議組織報告指，去年本港綠色債券發行量創新高，共有15批符合國際定義的綠色債券和1筆綠色貸款，惟債券發行總額按年減少18%，至20.9億美元(約163.02億港元)，累計發行總額則達92億美元(約717.6億港元)。

去年在香港安排和發行的綠債和貸款規模達120億美元(約936億港元)，截至去年底，綠債累計總量逾380億美元(約2,964億港元)。低碳建築為募集資金最大的投放領域，佔年度綠債發行量的36%；低碳交通緊隨其後，佔26%。

迄今為止，港府已發行共35億美元(約273億港元)綠債，在亞洲的主權綠債領域處於領先地位。今年初，港府宣布未來5年將因應市況，再發行約230億美元(約1,755億港元)綠債，覆蓋更多的項目類型和債券品種。

香港金融管理局助理總裁(外事)陳維民表示，去年香港綠色和可持續金融市場增長强勁，在新冠疫情的影響下仍有許多來自全球各地的發行人首度在港發行綠債。通過「綠色和可持續金融資助計劃」和發行更多政府綠色債券，希望可吸引更多發行機構、投資者和專業服務機構參與香港市場，進一步完善本地綠色和可持續金融生態。